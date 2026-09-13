Italský park pokutuje turisty za sandály. Záchranáři vysvětlují, proč hladká podrážka na mokrém vápenci selhává

Správa parku 30. dubna 2019 oznámila, že na síti stezek dlouhé přes 130 kilometrů platí zákaz vstupu v otevřené obuvi („calzature aperte“) a v botách s hladkou podrážkou („con suola liscia“). Pravidlo odkazuje na článek 30 odstavec 2 italského zákona 394/91 a cílem je snížit počet úrazů na kamenitých pobřežních úsecích.
Terén a nároky tras
Trasy mezi pěti vesnicemi vedou po kamenných schodech, strmých mulatierách a úzkých exponovaných římsách vysoko nad mořem. Nejznámější úsek mezi Vernazzou a Monterossem (označený SVA2) má v popisu trasy délku 3,668 kilometru, stoupání 217 výškových metrů a park jej klasifikuje stupněm EE pro zkušené turisty. V roce 2026 byl na tomto úseku zaveden jednosměrný režim: do 14 hodin směřuje provoz výhradně z Monterossa do Vernazzy, aby se řídily proudy návštěvníků na úzkých partiích.
Fyzika mokrého vápence a význam vzorkované podrážky
Ligurské pobřeží sestává z vápencových a břidlicových hornin. Když povrch navlhne (v parku spadne ročně kolem 1 000 mm srážek), vytváří se na kameni tenký vodní film, který výrazně snižuje adhezi mezi podešví a skálou. Geologická studie publikovaná v Bulletin of Engineering Geology ukazuje, že nasycení vodou může u některých typů vápence snižovat třecí úhel o desítky procent podle pórovitosti a zrnitosti.
Hladká městská podrážka nebo espadrilky tento efekt násobí: výzkum v časopise Footwear Science dokládá, že vzorkovaná guma s drážkami odvádí vodní film z kontaktní plochy a zvyšuje koeficient tření na mokrém povrchu. Bez dezénu podrážka „plave“ po vodě obdobně jako pneumatiky bez vzorku na mokré vozovce; ve spojení se strmým sklonem a kluzkým kamenem tak stačí jeden špatný krok k pádu.
Záchranné zásahy, prevence a postihy
Horská záchranná služba CNSAS stanice La Spezia v roce 2018 provedla přes sto výjezdů do obtížného terénu, převážně kvůli zraněným nebo ztraceným turistům. Park reagoval preventivní kampaní „Sicuri sui sentieri“ a spolupracuje se záchranáři na zvýšení bezpečnosti.
Od dubna do září funguje v parku stálá zásahová skupina v terénu; na exponovaných nástupech působí dobrovolníci Italského alpského klubu (CAI) a strážci GEV, informační personál kontroluje vybavení návštěvníků a na některých vstupech hlídkuje Reparto Carabinieri Parco. Porušení pravidla může vést k správní sankci podle italského zákona 689/1981; park však veřejně neuvádí konkrétní eurovou částku pro aktuální sezonu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková