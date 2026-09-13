Nejhorší ovocný jogurt z českých supermarketů. Češi ho kupují sobě i dětem a netuší, kolik je v něm ovoce

Na víčku spousta jahod, v názvu slovo „ovocný“ a v regálu cena, která svádí hodit do košíku rovnou čtyři kusy. Ovocný jogurt patří ke svačinám, které rodiče kupují s čistým svědomím. Mléčný výrobek, k tomu ovoce, co by na tom mohlo být špatně? Jenže mezi tím, co slibuje obal, a tím, co stojí ve složení drobným písmem, bývá pořádná propast. A ten úplně nejhorší kousek z regálu prozradí jediný řádek na etiketě.
Co se skrývá za slovy „ovocná složka“
Klíčem k celé záhadě je sousloví „ovocná složka“. Zní nevinně, ovoce přece, jenže ve skutečnosti jde o míchanou směs, ve které je samotné ovoce pouze jednou z několika surovin. Vedle něj v ní bývá hlavně:
cukr, voda, zahušťovadlo (nejčastěji pektin nebo škrob), barvivo, aroma. Přečtěte si také: Nejhorší rostlinné máslo ze supermarketu. Češi ho kupují a myslí si, že je kvalitní, ale neví, co v něm je
Teprve tahle hotová směs se zamíchá do bílého jogurtu.
Jak malou roli v ní ovoce často hraje, ukazuje pohled do výroby. V ukázkové receptuře jedné jahodové složky, kterou popsala reportáž z české výrobny, tvořil cukr skoro polovinu hmotnosti, kdežto jahod bylo o něco méně. I uvnitř části, která se hrdě jmenuje „ovocná“, tak bývá sladidla víc než plodů. Barvivo se pak často přidává hlavně kvůli vzhledu, protože růžovější kelímek jde na odbyt lépe.
Jak si spočítat, kolik ovoce v kelímku opravdu je
Skutečné množství ovoce si musíte dopočítat a výrobci vám to zrovna neusnadňují. Na obalu bývá napsáno třeba „ovocná složka 15 %“ a až v závorce drobně „jahody 30 %“. To ovšem neznamená patnáct procent ovoce. Znamená to, že ovoce tvoří třicet procent z oněch patnácti, tedy zhruba 4,5 procenta celého kelímku. Zbytek jsou ostatní přísady.
A přesně tenhle řádek odděluje průměr od propadáku. U řady běžných ochucených jogurtů a nápojů se podíl skutečného ovoce počítá jen v jednotkách procent, takže výrobek, který na pohled vypadá plný jahod, jich reálně obsahuje sotva pár lžiček na celé balení. Který konkrétní jogurt dopadá nejhůř, prozradí nezávislé spotřebitelské testy uvedené mezi zdroji pod článkem.
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Co v jogurtu chybí na ovoci, to se dohání cukrem. U ochucených variant se jeho obsah běžně šplhá přes deset gramů na sto gramů výrobku, u těch nejsladších i výš. Zdravotní doporučení přitom míří někam k pěti gramům přidaného cukru na stejné množství. U větších balení cukru rychle přibývá: v půllitrové lahvi jogurtového nápoje se při deseti gramech na sto gramů sejde kolem padesáti gramů cukru naráz.
Nejhůř na tom jsou děti, pro které rodiče ochucené jogurty kupují nejčastěji. Ochucené mléčné výrobky patří vedle slazených nápojů a sladkostí mezi hlavní skryté zdroje cukru v dětském jídelníčku. Světová zdravotnická organizace doporučuje dětem zhruba dvacet až třicet gramů cukru za den podle věku, u menších i méně. Jediný sladký jogurt z toho ukrojí pořádný kus, a k němu dítě za den sní ještě spoustu dalšího.
Proč si výrobci můžou ovoce klidně šetřit
Asi vás napadne, jak je vůbec možné, že se takové výrobky smějí jmenovat „ovocné“. Žádný předpis totiž nepřikazuje, kolik nejméně ovoce v ochuceném jogurtu být musí. Vyhláška o mléčných výrobcích hlídá jen horní hranici ochucující složky, která smí tvořit nanejvýš třicet procent výrobku, spodní mez ovoce nechává na výrobci.
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Existují sice dobrovolné normy kvality, které minimum ovoce hlídají, jenže platí jen pro výrobce, kteří se k nim sami přihlásí. Zbytek trhu se jimi řídit nemusí, a tak podíl ovoce klesá na nejnižší možnou mez.
Jak poznat jogurt, který za to stojí
Lepší kousek poznáte během pár vteřin přímo u regálu. Platí jednoduché pravidlo: čím kratší složení, tím líp. Hledejte jogurty s minimem přísad a bez barviv.
Bílý neslazený jogurt s hrstí čerstvého ovoce dává jistotu, že v kelímku je opravdu ovoce a cukr máte pod kontrolou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejspolehlivější cesta je sáhnout po bílém neslazeném jogurtu a ovoce si do něj přidat sami, třeba hrst borůvek nebo nakrájenou broskev. Chutná to stejně, ovoce je tam doopravdy a cukr máte pod kontrolou. A když přece jen berete ochucený, otočte kelímek a mrkněte na řádek „z toho cukry“. Tohle číslo vám o kvalitě řekne víc než všechny jahody namalované na víčku.
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Zdroje: https://www.cechovninormy.cz/index.php/testy-potravin/test-boruvkovych-jogurtu, https://www.mojezdravi.cz/hubnuti/nektere-jogurty-z-obchodu-zdravi-vic-skodi-nez-prospivaji-jaky-si-vybrat-2483.html, https://www.vitalia.cz/clanky/co-se-skutecne-dava-do-jogurtu/, https://sancedetem.cz/jak-na-detsky-organismus-pusobi-cukr-existuje-bezpecne-mnozstvi-sladkeho-v-jidelnicku, https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/kolik-ovoce-je-v-ovocnych-jogurtovych-napojich-minimum-rika/r~b2049c0e35bf11e9a305ac1f6b220ee8/