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Lidé s nízkým sebevědomím často říkají tyhle 4 věty. Dokonale to sedí

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Způsob, jakým mluvíme o sobě, odhaluje víc než tisíc slov. Některé fráze zní nevinně, ale ve skutečnosti maskují hlubokou nejistotu a strach z odmítnutí.
Lidé s nízkým sebevědomím často říkají tyhle 4 věty. Dokonale to sedí

Lidé s nízkým sebevědomím často říkají tyhle 4 věty. Dokonale to sedí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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