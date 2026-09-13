Statisíce Čechů mají na půdě židle, které stojí víc než celá kuchyň. Sběratelé za ně platí i přes 100 000 Kč a poptávka roste

Čtyři kusy, dýhovaný ořech, datace 1840–1849, pojištěná celosvětová doprava. Nabídka českého obchodníka na globální platformě luxusních starožitností ukazuje, kam až může vyšplhat cena nábytku, který ještě před pár lety končil v kontejneru nebo za pár stovek na bazaru. Šestimístná částka ovšem nevzniká náhodou. Stojí za ní přesná kombinace: kompletní soubor, čitelný styl, kvalitní materiál, odborná obnova a prodejní kanál, který osloví kupce ochotné za takový kus zaplatit. Právě tenhle filtr odděluje půdní nález od sběratelského předmětu.
Kde přesně vzniká skok mezi bazarovou a sběratelskou cenou
Cenová pyramida starých židlí má překvapivě strmé stěny. Na spodním patře se pohybují běžné retro kusy: tři čalouněné židle TON se na Aukru v dubnu 2026 prodaly za 1 600 korun. Čtveřice TON 514 od Osvalda Haerdtla po celkové renovaci nenašla kupce ani za 4 800 korun. Střední patro obývají české galerijní nabídky: jednotlivá restaurovaná biedermeierová židle z roku 1830 stojí na Antik Praha 14 900 korun, sety čtyř kusů tamtéž od 29 900 do 48 400 korun, značený Thonet s atribucí Marcelu Kammererovi vyjde na 48 900 korun za čtveřici.
A pak přichází horní patro. Zmíněný brandýský set za 114 tisíc. Na téže platformě nabízejí zahraniční prodejci sady ořechových biedermeierových židlí za 322 až 412 tisíc korun. Sotheby’s odhaduje čtyřkusový empírový mahagonový soubor z doby kolem roku 1815 na 73 až 97 tisíc korun a šestikusový empírový komplet s bronzovými aplikacemi na 97 až 146 tisíc korun. Rozdíl mezi spodkem a vrcholem pyramidy činí řádově dvousetnásobek.
Kdo za starou židli zaplatí víc než za novou kuchyňskou linku
Kupce v horním segmentu tvoří dva okruhy. Prvním jsou bonitní koncoví klienti; platforma 1stDibs je označuje za „zákazníky s vysokým čistým jměním“ a prezentuje projekty s rozpočty od 3,1 do 10,5 milionu korun. Druhým jsou interiéroví designéři, kteří vintage a starožitné kusy aktivně vyhledávají jako akcentní prvky do moderních interiérů. Podle průzkumu 1stDibs pro rok 2026 tvořily vintage a antické předměty v průměru 36 % všech kusů v designérských projektech, což představuje nejvyšší podíl od roku 2021. Celých 85 % oslovených designérů sáhlo po vintage nábytku a podíl těch, kdo pracovali s antikami vyrobenými před rokem 1920, vzrostl z 56 na 63 %.
V českém prostředí popisuje Marie Kurešová, viceprezidentka Asociace starožitníků a majitelka Antik Kureš, nárůst klientů, kteří vnímají starožitnosti jako stabilní uložení peněz. Po covidu se navíc značná část obchodů přesunula do online prostředí: e-shopy, internetové aukce, telefonické dražby.
Zdroj fotografie: Foto: PxHere Čtyři filtry, které z půdního nálezu udělají sběratelský předmět
Vysokou hodnotu zpravidla generuje kombinace čtyř vlastností:
Komplet nebo pár. Solitérní židle málokdy překročí desítky tisíc. Teprve sada čtyř, šesti nebo osmi kusů vytváří celek, o který stojí designéři i sběratelé. Čitelné stylové zařazení a materiál. Biedermeierová ořechová dýha, empírový mahagon, ohýbané bukové dřevo s jasnou linií Thonet–TON. Čím jednoznačnější slohové určení, tím snazší prodej. Značení a dokumentovatelný původ. U Thonetu a navazujícího TONu hrají roli papírové nálepky, vypalované značky, modelové číslo. Antik Praha u dražších kusů opakovaně zdůrazňuje právě tyto detaily autenticity. Bystřická továrna, druhý závod Michaela Thoneta založený roku 1861, dala vzniknout tradici, která dodnes zvedá cenu originálních exemplářů. Odborná obnova. Restaurátor doplní odloupnutou dýhu, zajistí uvolněnou konstrukci, obnoví povrch šelakovou politurou nebo voskem. Amatérský zásah (přebroušení, přelakování, výměna originálních částí) může hodnotu nenávratně zničit. Antik Praha na to výslovně upozorňuje.
Ilustrativní je kontrast jednoho modelu na dvou trzích. Čtveřice TON 514 po renovaci zůstala na Aukru neprodaná za 4 800 korun. Profesionálně restaurovaný a nově čalouněný set téhož modelu nabízí pražský prodejce na 1stDibs za 31 600 korun. Stejný design, jiný kanál, jiná prezentace, a sedminásobný cenový rozestup.
Československý design jako rostoucí segment vedle klasických starožitností
V současné poptávce se potkávají dva proudy. Klasické starožitnosti z éry empíru a biedermeieru táhnou hlavně mezinárodní trh: aukční domy typu Sotheby’s, globální platformy, zahraniční sběratelé. Vedle nich ale roste zájem o vybrané kusy československého designu. Modely Osvalda Haerdtla pro TON, především ikonická židle 514, patří k vyhledávaným položkám. Ještě výrazněji vystupuje Jindřich Halabala: jeho křesla z ohýbaného dřeva označuje 1stDibs za nejžádanější sedací tvorbu tohoto autora a nabídkové ceny se pohybují od 31 700 do 265 800 korun.
Právě globalizace prodejních kanálů mění pravidla hry. Kus, který by v české galerii oslovil jednotky zájemců, na mezinárodní platformě soutěží o pozornost tisíců potenciálních kupců. Český prodejce z Brandýsa to dokládá přímo: jeho biedermeierový set cestuje kamkoli na světě s pojištěnou dopravou.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha