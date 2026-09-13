Reklama
4 min
Tuhle šipku u palivoměru řidiči roky míjí. Prozradí, kterou stranou zastavit u pumpyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přijedete k čerpací stanici s autem, které dobře neznáte. Třeba z půjčovny, […]
Tuhle šipku u palivoměru řidiči roky míjí. Prozradí, kterou stranou zastavit u pumpy
Zdroj:
Reklama
Důchodci v Česku mohou ušetřit a ještě dostat od dodavatelů energií navíc 5000 Kč. Většina to ani neví
Někteří dodavatelé energií nabízejí zvláštní tarify jen pro seniory. Kdo je v […]
Cestujete s hotovostí? Češi netuší, že jim celníci můžou díky EU vzít všechny peníze. Rozhoduje 1 částka
Spousta lidí bere na cestu do zahraničí radši hotovost. Je to jednoduché […]
Platíte kartou? Tato banka vám vrátí peníze z každého nákupu, za rok je to přes 7 000 Kč
Kartou dnes platíme skoro všechno, od velkého nákupu v supermarketu po ranní […]
Petr Pavel by mohl od ledna 2027 brát přes 400 tisíc měsíčně: Nárok na náhradu by měla i jeho manželka
Prezidentský plat by mohl na začátku příštího roku pokořit hranici, kterou žádná […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Komfortní Marfuša státní dluh neumořila. Skončila neslavně, rozebraná v Maďarsku
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:40
Co spojuje všechny masáže?
Krasnezeny.eu
dnes, 03:37
2 min
Jeseník: Náš největší problém často je, že lidé nevědí, jak dobře se tady žije
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
„Vážný krizový stav.“ Na gangy u Kolosea nestačí ani vojáci, Řím tvrdě zasáhl
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Ani citrusy, ani černý rybíz. Bezkonkurenčně nejvíce vitaminu C má úplně nenápadné podzimní ovoce
FAJNTIP.cz
dnes, 03:30
4 min
Reklama
Putin může válku zastavit kdykoli. Po příměří Evropa začne Rusko znovu objímat, varuje Pojar
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Tuhle šipku u palivoměru řidiči roky míjí. Prozradí, kterou stranou zastavit u pumpy
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:19
4 min
Nadýchané kynuté vdolky s tvarohem, povidly a trochou cukru
Cooky.cz
dnes, 03:08
4 min
Obrázkový test znalostí českých hradů a zámků: 10 fotografií pozná jen hrstka znalců
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 02:37
1 min
Kynuté lívance na víkendovou snídani i odpolední svačinku
Cooky.cz
dnes, 02:05
3 min
Reklama
Norris ztratil tři desetiny, i tak vyfoukl Antonellimu pole position
SvětFormule.cz
dnes, 01:18
2 min
Test znalostí pro pravé kuchaře: Vaším úkolem je uhodnout 10 pokrmů pouze podle jejich ingrediencí
Cooky.cz
dnes, 01:09
2 min
Ukrajina má bezkonkurenční množství bojových dat pro výcvik vojenské AI
Volty
dnes, 01:00
2 min
Grandiozní střídání. Rybakinová zničila nadvládu Sabalenkové, teď ji sesadí i z trůnu
Aktuálně.cz - Sport
12. 9. 2026, 22:52
OKTAGON 93: Garbu v Brně tvrdě sestřelil Lau. Němec rozhodl ve druhém kole
MMAMAG.cz
12. 9. 2026, 22:40
2 min
Reklama
Havárie jsou nevyhnutelné, říká Lindblad. V kvalifikaci urval TOP 10
SvětFormule.cz
12. 9. 2026, 22:21
2 min
Filmy z telefonu přímo na displej auta přes Android Auto. Aplikace, která to umí, právě dostala zásadní aktualizaci
Mobify.cz
12. 9. 2026, 21:54
4 min
Rychlost se vypařila. Lawson po zpackané kvalifikaci kroutí hlavou
SvětFormule.cz
12. 9. 2026, 21:39
1 min
OKTAGON 93: Dohnal spektakulárním kopem z otočky ukončil Barboríka
MMAMAG.cz
12. 9. 2026, 21:34
2 min
MMA bojovník lákal na zápas se šimpanzem. Web přitom nabízel kryptoměny
MMAMAG.cz
12. 9. 2026, 21:11
2 min
Reklama
Stella se rozplývá nad výkonem Norrise: Předvedl životní kolo
SvětFormule.cz
12. 9. 2026, 20:55
1 min
OKTAGON 93: Fošum se vrátil vítězně. Rabiegu vypnul levým hákem ve druhém kole
MMAMAG.cz
12. 9. 2026, 20:53
2 min
Naplnila s ním jednu lahev a pak sbírala okurky po kilech. Vejce a hřebíček namixované dohromady dělají v záhoně zázraky
Chalupáři-Zahrádkáři
12. 9. 2026, 20:46
2 min
Dva a půl roku bolesti změnily Vlhové pohled na sport. "Bylo mi jedno, co bude s kariérou," přiznala
SportWin
12. 9. 2026, 20:14
2 min
Pravidelná kontrola komína chrání dům i peněženku: Co byste měli vědět?
Home-in-Cube
12. 9. 2026, 20:13
3 min
Reklama
La Monumental neni výzva: Verstappen navrhuje Madring upravit
SvětFormule.cz
12. 9. 2026, 20:12
1 min
Ruští hackeři kopírují weby známých médií a šíří falešné zprávy. Nevěřte všemu, co si přečtete
Mobify.cz
12. 9. 2026, 20:11
4 min
Denia si šel obšlápnout Spartu. Jestli ukáže na mě, budu nejšťastnější, modlí se Macek
Aktuálně.cz - Sport
12. 9. 2026, 20:10
McGregor nechce novou smlouvu s UFC. Po posledním zápase chce do BKFC
MMAMAG.cz
12. 9. 2026, 19:59
1 min
OKTAGON 93: Kinehan zůstává neporažená. Cook ukončila ve druhém kole na TKO
MMAMAG.cz
12. 9. 2026, 19:48
1 min
Reklama
Svatba, o které rodiče nevěděli. Halina Pawlowská tehdy překvapila i barvou šatů
Žena.cz
12. 9. 2026, 19:40
Ve Ferrari měli nejvyšší ambice, dokud Hamilton nechyboval
SvětFormule.cz
12. 9. 2026, 19:25
1 min
Masaryk Racing Days: Oba závody prvního dne ovládl Jenzer Motorsport
SvětFormule.cz
12. 9. 2026, 19:24
2 min
Hráči dávají Windows sbohem a staví si vlastní Steam Machine. Za podobné peníze dostanou výrazně vyšší výkon
Mobify.cz
12. 9. 2026, 18:51
5 min
Neuvěřitelný Kratochvíl. Na ME v paraplavání získal pět zlatých a jedno stříbro
Plzeňská Drbna
12. 9. 2026, 18:44
2 min
Reklama
Harry Potter byl pokřtěný. Přesto se učil kouzlit a stal se nejslavnějším čarodějem
Gamebot.cz
12. 9. 2026, 18:32
2 min
Artróza u psů a koček: Jak poznat první příznaky
Plné zdraví
12. 9. 2026, 18:28
2 min
Russell si stěžuje na degradaci: Připravila mě o tři desetiny
SvětFormule.cz
12. 9. 2026, 18:28
1 min
Sparta se po dvou porážkách zvedla. Jablonec na Letné porazila 2:0
Pražská Drbna
12. 9. 2026, 18:25
2 min
Plánoval útok, přijel z Česka. Německo překazilo masakr, jaký Evropa dlouho nezažila
Aktuálně.cz - Zprávy
12. 9. 2026, 18:21
Reklama
Reklama
Žije v utajení, s bodyguardy, a nevidí rodinu. Přesto tvrdí: Ukrajinu nezradím!
Svatba, o které rodiče nevěděli. Halina Pawlowská tehdy překvapila i barvou šatů
Pradávný sibiřský kmen čauča: Snědli hlavu rodiny, z kostí vyrobili amulety. Posmrtný život chtěli trávit kulením mroží lebky v severní polární záři
„Vždyť ona ho poslouchá na slovo.“ Záhadný vztah nové jedničky dráždí svět tenisu
Molekuly dostaly vlastní anténu na světlo. Dokážou díky ní reagovat mnohem citlivěji
Reklama
Reklama