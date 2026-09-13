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Para ořechy – proč je zařadit do jídelníčku?

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Juvie ztepilá na kterém para ořechy rostou je vysoký tropický strom z čeledi hrnečkovitých. Tento strom vyroste až do výšky 40 – 50 m. Je velmi krásný a majestátný. Zatím se ho nepodařilo vyšlechtit, proto...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Neznámý zdroj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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