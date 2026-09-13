Obrázkový test znalostí českých hradů a zámků: 10 fotografií pozná jen hrstka znalců

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Obrázkový test znalostí českých hradů a zámků: 10 fotografií pozná jen hrstka znalcůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Česká republika patří mezi země s mimořádně bohatou sítí historických památek. Hrady, zámky a zříceniny najdeme prakticky ve všech regionech.
zámek Červená Lhota
Zdroj: Foto: Kralpilot / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
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