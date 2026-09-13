Právě teď je Zadar poloprázdný a teplý. V létě ho zase zaplaví davy, které z centra vytlačily i poslední obchod pro místní

Teploty v posledním květnovém týdnu šplhaly ke třicítce přes den a pod dvacet neklesaly ani v noci. Moře, světlo, nábřeží, všechno už fungovalo. Jenže ulice starého centra na poloostrově Poluotok působily jinak než na fotografiích z prázdninových recenzí. Méně selfie tyčí u Mořských varhan, kratší fronty na zmrzlinu na Kalelargě, víc prostoru pro zvuk vln, které rozeznívají Bašićovu podvodní instalaci. Zadar v předsezóně odhaluje svou nejlepší verzi, a současně ukazuje jizvy, které mu masový turismus zanechal.
Květnová čísla versus letní přetlak: co říkají data
Zadarská županie vykázala v květnu 2026 celkem 579 339 komerčních noclehů. Letiště za stejný měsíc odbavilo
185 885 cestujících. V červenci ta samá brána propustila 367 934 lidí, v srpnu 381 257, prakticky dvojnásobný nápor oproti květnu. Rozdíl se promítá do všeho: do čekání na trajekt, do obsazenosti restauračních zahrádek i do hlasitosti nábřeží po setmění.
Průměrná čistá obsazenost hotelových pokojů v Chorvatsku dosahovala v květnu 2026 zhruba 59 %, zatímco v červenci 2025 překročila 78 %. Zadar v celoročním součtu za rok 2025 nasbíral přes 2,3 milionu přenocování s průměrnou délkou pobytu 3,4 noci, profil typický pro mix městského výletu a přímořské dovolené. V květnu se ovšem město pohybuje hluboko pod svým letním stropem. Přímá linka Ryanairu z Prahy (spoj FR8258) přitom podle oficiálního letového řádu operovala od 30. března do 19. října 2026, takže květnový cestovatel nemusel řešit přestupy ani chartery.
VIDEO Kalelarga bez posledních známých obchodů: jak turismus přetvořil staré centrum
Hlavní pěší tepna starého Zadaru, Kalelarga, vypadá v předsezóně poklidně. Při bližším pohledu je ale vidět, co z ní za posledních dvacet let zmizelo. V říjnu 2020 zavřel po 42 letech obuvnický obchod Lloyd. Dříve odešel Varteks, jehož prodejna se přesunula do nákupních center za hranicí historického jádra. Na konci roku 2025 padlo i Borovo, podle lokálního serveru 057info poslední velká „neturistická“ prodejna na Kalelargě.
Příčiny se vrství: privatizace, globalizace, přesun nákupů do e-shopů a především proměna poptávky uvnitř hradeb. Když většinu chodců tvoří turisté hledající suvenýry a zmrzlinu, klasický obuvník přestává dávat ekonomický smysl. Městský integrovaný akční plán z roku 2026, zpracovaný v rámci programu
URBACT, pojmenovává problém otevřeně: historické jádro se sezonně vyprazdňuje, koncentrace turistických funkcí vytlačuje běžné služby a rezidenti čelí hluku barů i restaurací, které v létě fungují do pozdních hodin.
Tržnice na okraji Poluotoku přesto drží rytmus. Zadarská tržnice otevírá pondělí až sobotu od sedmi ráno do tří odpoledne, v neděli a svátky do poledne. Právě sem se přesunul každodenní nákupní život místních, pryč z Kalelargy, blíž k rybářským stánkům a sezonní zelenině z vnitrozemí.
Mořské varhany a Pozdrav slunci bez davů: proč květen vyhrává
Dvě nejznámější zadarské atrakce stojí na samém cípu poloostrova a fungují celoročně jako veřejný prostor. Mořské varhany, soustava podvodních trubic, které rozeznívá energie vln a přílivu, v květnu vydávají svůj jemný akord do relativního ticha. V červenci a srpnu sedí na schodech k moři desítky lidí současně a zvuk instalace se ztrácí v lidském ruchu. Hned vedle svítí po setmění Pozdrav slunci, kruhová plocha tří set solárních panelů zapuštěných do dlažby, která mění sluneční energii na světelnou choreografii.
Obě díla architekta Nikoly Bašiće jsou navržena pro kontemplativní zážitek. Květnový návštěvník ho skutečně dostane. Letní turista spíš pořídí fotku přes hlavy davu a pokračuje dál.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková