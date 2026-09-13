Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Nadýchané kynuté vdolky s tvarohem, povidly a trochou cukru

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vdolky jsou přesně ten typ sladkého jídla, u kterého člověk ví, do čeho jde. Kynuté těsto, horký olej, povidla, tvaroh a pak ruce lehce ulepené od cukru i radosti. Není to dezert na pět minut, ale když těstu dáte svůj čas, odmění se měkkým středem a zlatým okrajem.
Fotografie k vdolům

Fotografie k vdolům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu varime-doma.cz, Vdolky nejsou jen pouťová vzpomínka: Nadýchaná klasika s povidly a tvarohem, kvůli které se práší od pusy
Reklama
Další články z Cooky.cz
Kynuté lívance na víkendovou snídani i odpolední svačinku
Kynuté lívance na víkendovou snídani i odpolední svačinku
Test znalostí pro pravé kuchaře: Vaším úkolem je uhodnout 10 pokrmů pouze podle jejich ingrediencí
Test znalostí pro pravé kuchaře: Vaším úkolem je uhodnout 10 pokrmů pouze podle jejich ingrediencí

Znát recept nazpaměť je jedna věc. Ale poznat hotový pokrm jen podle hrstky surovin, to je úplně jiná...

Domácí čokoládová pěna: Tajemství čtyř surovin, které zvládne každý
Domácí čokoládová pěna: Tajemství čtyř surovin, které zvládne každý

Čokoládová pěna patří mezi dezerty, které vypadají složitě, ale ve skutečnosti vás nezaměstnají déle než...

Pardubický perník s čokoládovou polevou, který nejlépe chutná uleželý a ochotně měkne
Pardubický perník s čokoládovou polevou, který nejlépe chutná uleželý a ochotně měkne

Pardubický perník patří k nejznámějším českým cukrářským specialitám, jejichž původ sahá přibližně do 16....

Nanukové řezy po staru: Kakaový korpus, krémová vrstva a navrch čokoládová poleva
Nanukové řezy po staru: Kakaový korpus, krémová vrstva a navrch čokoládová poleva

Nanukové řezy patří k těm moučníkům, které si člověk spojí s plechem na stole, nedělní návštěvou a opatrným...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.