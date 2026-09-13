Nadýchané kynuté vdolky s tvarohem, povidly a trochou cukru

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Nadýchané kynuté vdolky s tvarohem, povidly a trochou cukruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vdolky jsou přesně ten typ sladkého jídla, u kterého člověk ví, do čeho jde. Kynuté těsto, horký olej, povidla, tvaroh a pak ruce lehce ulepené od cukru i radosti. Není to dezert na pět minut, ale když těstu dáte svůj čas, odmění se měkkým středem a zlatým okrajem.
Fotografie k vdolům
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu varime-doma.cz, Vdolky nejsou jen pouťová vzpomínka: Nadýchaná klasika s povidly a tvarohem, kvůli které se práší od pusy
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