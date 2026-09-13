Windows 10 končí a lidé hledají náhradu – skvělou je německý Linux. Předběhl i Ubuntu a Mint, je zdarma a rychlý jako blesk

Dne 14. října 2025 Microsoft definitivně ukončil běžnou podporu Windows 10. Žádné bezpečnostní záplaty, žádná technická pomoc, pokud si uživatel nezaplatil prodlouženou ochranu ESU, která ho kryje maximálně do října 2027. Jenže spousta počítačů nesplňuje požadavky Windows 11 na TPM 2.0 nebo Secure Boot, a tak se jejich majitelé rozhlížejí jinde. Právě do tohoto vakua vstoupil CachyOS, linuxová distribuce založená na Arch Linuxu, kterou založil německý vývojář Peter Jung a která je zaměřená na čistý výkon. V žebříčku návštěvnosti na portálu DistroWatch se v únoru 2026 usadila na prvním místě, před Linux Mint na druhém a Ubuntu až na desáté příčce. A v červenci 2026 tam pořád drží. Je kompletně zdarma, open-source a podle nezávislých benchmarků na moderním hardwaru měřitelně rychlejší než Ubuntu. Pojďme rozebrat, co za tím stojí.
Co přesně znamená konec Windows 10
Počítač s Windows 10 nezhasne. Systém dál funguje, spouští programy a připojí se k internetu. Jenže bez pravidelných bezpečnostních aktualizací se z něj postupně stává otevřená brána pro malware a zranitelnosti. Microsoft sám doporučuje přechod na Windows 11, případně nabízí Consumer ESU, placenou pojistku, která prodlouží záplatování do 12. října 2026. Jenže Windows 11 vyžaduje mimo jiné 4 GB RAM, 64 GB úložiště, UEFI se Secure Bootem a čip TPM 2.0. Právě poslední dvě podmínky vyřazují miliony jinak výkonných strojů. A právě tady začíná příběh Linuxu jako reálné alternativy.
Proč zrovna CachyOS a co znamená, že předběhl Ubuntu
Než se pustíme do technických detailů, je fér vysvětlit jednu věc. Když říkáme, že CachyOS předběhl Ubuntu a Mint, mluvíme o DistroWatch Page Hit Ranking, tedy o tom, kolik lidí klikne na stránku dané distribuce na webu DistroWatch. Není to počet instalací ani tržní podíl. Je to ukazatel zájmu, zvědavosti a hledání. A ten zájem je obrovský.
Podle bilančního blogu projektu se komunita CachyOS během roku 2025 ztrojnásobila. Web zaznamenal 1,9 milionu unikátních návštěvníků, ISO obrazy systému se stahovaly až 133 tisíckrát měsíčně a celkový počet stažení dosáhl 847 tisíc. Přívlastek „německý“ vychází z toho, že spoluzakladatel Peter Jung žije v Německu a projekt odtud koordinuje, samotný tým je ale mezinárodní.
Co CachyOS odlišuje od zavedených distribucí, jako jsou Ubuntu nebo Mint:
- CPU-specifické balíčky – software je kompilovaný pro moderní instrukční sady x86-64-v3 a v4, tedy pro procesory Intel od generace Haswell a AMD Ryzen. Místo univerzálního „běží všude, ale pomalu“ dostanete kód šitý na míru vašemu čipu.
- Agresivní optimalizace – LTO (Link Time Optimization), PGO (Profile-Guided Optimization) a BOLT nejsou marketingové zkratky, ale reálné kompilační techniky, které zrychlují běh programů.
- Vlastní kernel – CachyOS dodává kernel s laděným EEVDF schedulerem pro rychlejší odezvu desktopu, volitelným BORE schedulerem pro interaktivitu pod zátěží a dalšími patchi snižujícími latenci.
Jak to vypadá v praxi? Server Phoronix v dubnu 2026 naměřil na notebooku s procesorem Intel Panther Lake zhruba čtrnáctiprocentní náskok CachyOS oproti Ubuntu 26.04 v geometrickém průměru testů. Přímý srovnatelný benchmark proti Linux Mint se v dostupných zdrojích nenašel, ale Mint 22.3 stojí na balíčkovém základu Ubuntu Noble, bez optimalizačních vrstev, které CachyOS přidává.
Arch bez rituálu, ale ne bez nároků
Arch Linux je mezi linuxáky legendou. Minimalistický, rychlý, aktuální a notoricky obtížný na instalaci. CachyOS z něj přebírá rolling-release model (průběžné aktualizace místo velkých verzí) a přístup k obřímu repozitáři AUR, ale přidává grafický instalátor Calamares, automatickou detekci hardwaru a vlastní nástroje jako CachyOS Hello nebo správce balíčků Shelly s grafickým rozhraním.
Pro běžnou práci (web, kancelář, multimédia) nabízí CachyOS přístup k oficiálním repozitářům, AUR, Flatpakům i AppImages. Hráči najdou předpřipravený herní balíček se Steamem, Heroic Launcherem, Lutrisem a vlastní verzí Proton-CachyOS. Většina her z knihovny Steamu poběží. Většina, ne všechny. Tituly s anti-cheaty Easy Anti-Cheat nebo BattlEye mohou dělat potíže a je potřeba ověřit kompatibilitu přes ProtonDB.
Důležité upozornění: CachyOS není tak bezstarostná volba jako Linux Mint. Instalační dokumentace sama varuje, že možnosti „Install alongside“ a „Replace partition“ nejsou stoprocentně spolehlivé, a doporučuje ruční rozdělení disku. Rolling-release znamená, že aktualizace přicházejí průběžně a občas vyžadují pozornost. Pro motivovaného začátečníka je to zvládnutelné. Pro člověka, který chce nainstalovat a pět let nic neřešit, nikoliv.
Poběží to na mém starém počítači?
Tady je potřeba krotit očekávání. Oficiální minimum CachyOS je 3 GB RAM a 30 GB úložiště. Doporučená konfigurace ale počítá s 8 GB RAM, SSD nebo NVMe diskem, procesorem s podporou x86-64-v3 a slušnou grafickou kartou (NVIDIA řady 900 a novější, AMD GCN 1.0+). Titulková „bleskovost“ se váže právě k doporučené sestavě, na pre-Haswell procesoru nebo se 4 GB RAM zázraky nečekejte.
Přesto: pokud váš počítač vypadl z hry o Windows 11 kvůli chybějícímu TPM nebo Secure Bootu, ale má třeba Intel šesté generace a 8 GB RAM, CachyOS na něm poběží výborně. A bez jediné koruny za licenci.
Jak CachyOS bezpečně vyzkoušet
Nejbezpečnější cesta je virtuální stroj, české FAQ projektu to doporučuje přímo. Stáhnete ISO z oficiálního webu, ověříte SHA256 a GPG podpis a spustíte ve VirtualBoxu nebo QEMU. Pokud se vám systém zalíbí, ideální je instalace na samostatný disk. Dual boot na jednom disku s Windows projekt sám označuje za rizikový, aktualizace Windows mohou přepsat bootloader.
Instalátor nabízí volbu jazyka včetně češtiny. Česká lokalizace wiki existuje, i když část překladu je označena jako zastaralá. Kompletní počeštění celého systému závisí na zvoleném desktopovém prostředí; KDE Plasma nebo GNOME mají českou lokalizaci na vysoké úrovni. Od roku 2025 navíc CachyOS automaticky instaluje i záložní LTS kernel, takže i v případě problému s nejnovějším jádrem máte stabilní záchrannou síť.
CachyOS není univerzální odpověď pro každého, kdo opouští Windows 10. Ale pro uživatele s rozumně moderním hardwarem, kteří chtějí svižný systém bez licenčních poplatků a nevadí jim občas sáhnout o centimetr hlouběji do nastavení, je to v tuto chvíli jedna z nejzajímavějších voleb na trhu. A ta cena nula korun je těžko překonatelný argument.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda