Češi po šedesátce přestali snídat pečivo. Přešli na tuhle 1 věc, po které nemají hlad do oběda

Rohlík s marmeládou nebo sladké kolečko ke kávě. Tak vypadá ráno v mnoha českých domácnostech už celá desetiletí. Spousta lidí po šedesátce ale zjistila, že je taková snídaně nechá dopoledne znovu vyhladovět, a přešla na jinou surovinu. Ta drží sytost klidně až do oběda a tělu ve vyšším věku dává přesně to, co potřebuje.
Proč vás rohlík ráno zradí
Bílé pečivo, sladký džem nebo croissant dodají energii bleskově. Slinivka na rychlý cukr zareaguje velkou dávkou inzulinu, hladina glukózy pak spadne stejně prudce, jako vylétla, a mozek začne volat po dalším jídle. Proto se hlad ozve často už kolem desáté hodiny a ruka sama zabloudí k něčemu sladkému.
Snídaně z bílého pečiva a sladkého džemu zasytí jen nakrátko a hlad se vrací už dopoledne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Takové snídani navíc chybí dvě věci, na kterých ve vyšším věku záleží nejvíc, totiž bílkovina a vláknina. Bez nich tělo nedostane stavební materiál a pocit nasycení se rozplyne během chvíle. Ráno to sice potěší, po pár hodinách ale člověka připraví o energii i náladu.
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Tou surovinou, po které stále víc šedesátníků sahá, jsou obyčejná vejce. Bílkovina se tráví pomaleji než cukr z pečiva, takže se energie uvolňuje postupně a sytost drží dlouhé hodiny. Vejce zároveň tlumí ghrelin, hormon, který spouští hlad, a naopak posilují signály nasycení.
Naznačil to i jednoduchý pokus se ženami s nadváhou. Dvě skupiny dostaly ráno snídani o stejném počtu kalorií, jedna pečivo, druhá vejce. Ženy z vaječné skupiny se pak cítily déle syté a během dne toho snědly méně, aniž by se musely jakkoli hlídat. Vejce mají k tomu tak nízký glykemický index, že po nich cukr v krvi prakticky nekolísá, což ocení hlavně senioři s cukrovkou.
Po šedesátce jde hlavně o svaly
S přibývajícími roky tělo pomalu ztrácí svalovou hmotu. Odborníci tomu říkají sarkopenie a tenhle úbytek se naplno rozjíždí právě po padesátce. Bez včasného zásahu se u řady lidí kolem sedmdesátky objem svalů ztenčí klidně o třetinu, což se pak projeví vratší chůzí a větší náchylností k pádům.
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Nejlepší obranou je pohyb spojený s dostatkem bílkovin, a to hned od rána. Starší tělo jich potřebuje víc než mladé, protože aminokyseliny ze stravy využívá hůř. Výživoví odborníci proto radí dát si k snídani vydatnou porci bílkovin, kterou dvě vejce doplněná třeba tvarohem nebo jogurtem snadno naplní. Svaly tak dostanou palivo na obnovu a člověk si déle udrží soběstačnost.
Cholesterol z vajec? Starý strašák
Řada lidí se vajec bojí kvůli cholesterolu. Tenhle strach ale věda za poslední roky pořádně zkrotila. Většinu cholesterolu si tělo vyrábí samo v játrech, a když ho dostane víc z jídla, vlastní výrobu jednoduše přibrzdí. U zdravého člověka proto vejce hladinu cholesterolu v krvi ovlivní jen málo.
Vejce k tomu přinášejí pořádnou nálož živin. Obsahují:
kvalitní bílkovinu, vitamin D důležitý pro kosti, cholin, který prospívá paměti. Přečtěte si také: 3 věci ve vaší lednici, na kterých je víc bakterií než na klice od dveří. Ta poslední vás dostane
Opatrnější by měli být lidé s nemocným srdcem, cukrovkou nebo vysokým cholesterolem, kterým se hodí probrat ideální množství se svým lékařem.
Jak si vejce dopřát, ať tělu opravdu prospějí
Na výsledku se hodně podepíše způsob přípravy. Nejlépe tělu poslouží vejce vařená, zastřená nebo míchaná na malém množství tuku. Smažení na hromadě sádla nebo mastná slanina k nim naopak z lehké snídaně udělají tučnou a hůř stravitelnou porci.
Vejce připravená na troše tuku a doplněná čerstvou zeleninou tvoří lehkou snídani s vlákninou i vitaminy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Skvěle se hodí přidat k vejcím čerstvou zeleninu, třeba pár žampionů, kolečka cukety nebo hrst rukoly, čímž se do snídaně dostane i vláknina a vitaminy. Pro zdravého člověka jsou rozumné zhruba jedno až dvě vejce denně, kdo řeší srdce nebo cukrovku, drží se spíš šesti až sedmi kusů týdně. A ještě k pití. Protože tělo ve stáří hlásí žízeň slaběji, vyplatí se hned po probuzení sáhnout po sklenici vody a kávu si dát až po ní.
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Zdroje: https://www.ferwer.cz/blog/snidane-s-bilkovinami-zabrani-chutim-pres-den, https://www.kondice.cz/hubnuti-a-strava/nejlepsi-snidane-pro-seniory-recept/, https://www.plnezdravi.cz/svalova-hmota-ve-stari-boj-proti-sarkopenii/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/kolik-vajec-denne-pro-zdrave-srdce/, https://www.flowee.cz/zdravi/13522-cholesterolovy-zabijak-mytus-jedno-vejce-denne-vam-prodlouzi-zivot, https://www.toprecepty.cz/clanky/11382-co-jist-k-snidani-po-sedesatce-odbornici-doporucuji-vice-bilkovin-a-mene-cukru/