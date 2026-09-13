Na šumavském mistrovství v opékání prasat bojovalo o přízeň davů 18 grilovacích týmů

Vůně grilovaného masa prostoupila všechny uličky a samozřejmě celé náměstí malebných Hartmanic. Šumavské mistrovství v Hartmanicích si už získalo proslulost napříč celou republikou. Zájem týmů o účast v soutěži je obrovský, ale z kapacitních důvodů se počet pečených prasat omezil na 18. Soutěžily nejlepší týmy z celého Česka, hostem bylo i jedno zahraniční družstvo z bavorského Viechtachu. Novinkou jubilejního 10. ročníku bylo nesoutěžní opékání jednoho býka.
Obrovské davy lidí dorazily do Hartmanic navzdory tomu, že doslova přes kopec se podle vedení ministerstva životního prostředí odehrává ekologická katastrofa. Začátkem týdne bylo oznámeno, že v bývalém vojenském prostoru u Hartmanic se nachází asi 200 zakopaných sudů s jedovatými látkami a 100 tun kontaminované zeminy. Místo nepřetržitě střeží policie. To ale nikdo z účastníků mistrovství rozhodně neřešil.
Fronty byly dlouhé
Už před 13. hodinou se vytvořily napříč náměstím dvě přes 200 metrů dlouhé fronty, kde lidé v několikastupech nedočkavě čekali na prodej poukázek na ochutnávky. Prodej degustačních lístků byl zahájen přesně ve 14.00. Ve stejnou dobu už mohla soutěžní družstva začít vydávat opečené maso.
Lidé si mohli zakoupit za 400 korun degustační lístek, který je opravňuje ochutnat pečené prasátko u šesti týmů. Celkem mají nárok získat šest krásných porcí pečeného masa. K tomu lidem grilovací družstva poskytují zdarma jako bonus i mnoho dalších příloh a laskomin. Někteří pekli bramboráky, další měli guláš, populární byly i různě připravené opékané brambory, nechyběly omáčky, okurky, ale například ani slané a sladké kremrole, koláčky a další speciality. I tím se snaží získat družstva přízeň veřejnosti, která působí jako porota. Vítězí tým s největším počtem hlasů od spokojených zákazníků.
VIDEO Vyhrál tým z Bolešin
„Tak sundáváme z grilu a začneme okrajovat kůži,“ zavelel Václav Kovanda členům svého družstva z Bolešin. Po okrájení kůže začal potírat soutěžního pašíka na rožni speciální marinádou s tajnou recepturou. O pár minut později už se prasátko zase grilovalo v grilu, který vznikl z plechového kontejneru. Bolešinští patřili od začátku mezi jasné favority soutěže, předtím už dvakrát zvítězili, loni měli stříbro a zlato jim uniklo o dva hlasy. Druhé místo už měli jinak třikrát.
„Máme šestičlenný tým. Týden před soutěží nasolíme prase a naložíme ho do láku. Těsně před soutěží jsme ho vyndali, připravili a potřeli marinádou. Pokaždé před soutěží uděláme meeting, kdy pečeme prase a testujeme tři různé marinády. Tu, která účastníkům akce chutná nejvíce, potom použijeme při soutěži. Koření si míchám sám. A k tomu mám ještě celou řadu ingrediencí. Recepturu mám samozřejmě tajnou,“ říká Václav Kovanda z Bolešin, který je profesí řezník.
Tým z Bolešin jezdí na mistrovství v opékání prasat i do Bavorska, odkud vozí také první místa. A má i vlastní německý fanklub, jehož nadšení členové dorazili i na šumavské mistrovství stylově oblečení do triček s logem týmu.
„Rádi bychom zvítězili. Připravili jsme prase podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby to chutnalo nám. Myslím si, že by mělo chutnat i lidem,“ řekl Václav Kovanda v rozhovoru pro Plzeňskou Drbnu krátce předtím, než se začalo pečené prasátko servírovat lidem. A jak se později ukázalo, chutnalo jim nejvíce a tým získal zaslouženě třetí zlato. Mistrovství začínalo se šesti prasaty
Náročné je mistrovství pro hlavního pořadatele
Pavla Valdmana, který je starostou Hartmanic. Při představení jednotlivých 18 soutěžních týmů totiž obvykle dostane panáka s alkoholem. „Osmnáct panáků fakt nedám,“ směje se starosta. „Při prvním mistrovství jsme začínali se šesti prasaty. Potom se postupně jejich počet zvyšoval. Rekord byl 21 týmů, ale to už opravdu moc. Teď se počet ustálil na 18. Atmosféra je letos bombastická. Přijely skvělé týmy. Pečeme zase přes tunu masa. Vzali jsme tentokrát větší prasata. Dostane se opravdu na každého. Přijelo sem i tentokrát obrovské množství lidí. Návštěvníky neodradila ani ta šumavská aféra s jedy v národním parku. Lidé k nám přijeli a nikdo se tady nebojí,“ uvedl starosta.
Z největší dálky dorazila na mistrovství paní Milena. Ta totiž přiletěla až z australského Sydney. Do Česka létá pravidelně za rodinou. A pravidelně se také zúčastňuje této akce. Pochutnat si na pečeném vepřovém ale přijeli lidé ze všech koutů republiky. Asi nejdál to měli ti z Ostravy. Ze Dvorců u Bruntálu přijela s manželem paní Monika.
„Je to super akce, moc se nám tady líbí. Hodně zvědaví jsme byli i na býka. Samozřejmě nám trošku vadí ty fronty, ale dá se to zvládnout. Obrážíme s karavanem po republice hlavně různé guláš festy, manžel je řezník. Ale na soutěži v opékání prasat jsme tedy poprvé. Chybí nám tady jen jedna věc, a to jsou mobilní toalety. Musí se chodit na WC jen do hospod,“ dodala paní Monika.