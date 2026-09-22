3 největší lenoši zvěrokruhu: Tato znamení milují pohodlí a nikam nespěchají

Někdo má kalendář zaplněný od rána do večera, jiný si raději nechá na všechno dost času. Astrologie připisuje některým znamením větší potřebu pohodlí, klidu a odpočinku než ostatním.
Neznamená to ale, že lidé narození v těchto znameních nic nedělají. Často jen šetří energii na věci, které jim dávají větší smysl. A právě proto mohou na své okolí někdy působit jako mistři v odkládání.
Lenost nemusí znamenat, že člověk celý den leží
Když se řekne lenoch, většina z nás si představí člověka, kterého z gauče nedostane ani vidina hotového oběda. V astrologii je ale pohled na ty línější z nás trochu jemnější. Za líné bývají označovány i typy, které nerady spěchají,
milují komfort nebo se do nepříjemných povinností pouštějí až ve chvíli, kdy už opravdu musí. Býk je známý svou láskou k pohodlí a klidu. Pokud nemusí nikam spěchat, domácí odpočinek pro něj může být tou nejlepší volbou. Foto: Magnific
Nejde ani tak o neochotu pracovat, ale spíš o talent
umět si vybrat nejkratší cestu. A některá znamení mají podle astrologických charakteristik k pohodlnějšímu tempu zkrátka blíž než jiná. Býci (21. duben – 21. květen): Pohodlí má u nich mimořádně vysokou hodnotu
Býk bývá spojován se stabilitou, požitkářstvím a potřebou jistoty. Když má na výběr mezi hektickým programem a pohodovým večerem doma, často mu astrologický stereotyp přisuzuje právě druhou možnost.
Není přitom fér říkat, že Býk neumí zabrat. Když se pro něco rozhodne,
může být velmi vytrvalý. Problém nastává hlavně ve chvíli, kdy ho čeká úkol, který nepovažuje za důležitý. Tehdy se zítra může velmi snadno změnit na příští týden.
Typický Býk podle astrologických popisů ocení hlavně: pohodlné prostředí a klid dobré jídlo a odpočinek práci vlastním tempem co nejméně zbytečného spěchu Ryby (21. únor – 20. březen): Povinnosti někdy prohrávají s vlastním světem
Ryby bývají v astrologii popisovány jako citlivé, intuitivní a velmi imaginativní. Právě jejich zasněnost může vytvářet dojem, že se jim nechce do práce. Místo rychlého řešení praktických záležitostí se mohou podle tradičních charakteristik snadno ponořit do vlastních myšlenek. Ryby bývají podle astrologických charakteristik zasněné a snadno se ponoří do vlastních myšlenek místo toho, aby hned řešily praktické úkoly. Foto: Magnific
Když si představím člověka, který má uklidit byt, ale najednou zjistí, že už půl hodiny poslouchá hudbu a
přemýšlí nad životem, Ryby do tohoto obrazu zapadají dokonale. Jejich slabinou nebývá nedostatek nápadů, spíše návrat od představ k povinnostem. Lvi (23. červenec – 22. srpen): Energii mají, jen ji nechtějí plýtvat na nudu
Lev působí na první pohled jako pravý opak lenocha. Astrologie mu připisuje sebevědomí, tvořivost a výraznou energii. Jenže ta se obvykle probouzí hlavně tehdy, když ho něco baví, když může zazářit nebo když vidí jasný výsledek.
Rutinní úkoly jsou jiná kapitola. Lev může podle astrologických stereotypů dlouho
hledat motivaci k činnostem, které jsou nudné a nikdo je neocení. Proč dělat něco složitě, když to lze vyřešit rychleji nebo přenechat někomu jinému? Kdo je tedy skutečný lenoch zvěrokruhu
Býk miluje pohodlí, Ryby se snadno zasní a Lev nerad plýtvá energií na nezajímavé věci. Každé z těchto znamení tak může působit líně z trochu jiného důvodu.
Některá znamení zvěrokruhu si umějí odpočinek opravdu vychutnat a pohodlí pro ně často vítězí nad dlouhým seznamem povinností. Foto: Magnific
Astrologické charakteristiky je ale dobré
brát s nadhledem. Výzkumy nenašly spolehlivou souvislost mezi znamením zvěrokruhu a osobnostními rysy. Horoskopy proto mohou být zábavným způsobem, jak se na sebe podívat, nikoli přesným návodem na lidskou povahu. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, farmersalmanac.com, astrology.com