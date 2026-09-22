Chřipce ročně podlehnou tisíce lidí. Teď je nejlepší čas se očkovat, apelují lékaři

Chřipka není jen trochu horší rýma. Typicky přichází náhle, s vysokou horečkou, bolestmi svalů a kloubů, bolestí hlavy a velkou únavou. I jinak zdravého vitálního člověka může vyřadit z běžného života na několik dní. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) přichází stát kvůli nemocnosti každý rok o desítky miliard korun, chřipka z práce vyřadí 100 tisíc lidí ročně.
Studie zveřejněná v uznávaném lékařském časopisu „New England Journal of Medicine“ ukázala, že během prvního týdne po potvrzené chřipce bylo riziko infarktu přibližně šestkrát vyšší než obvykle.
„Hlavní nepříjemností je samotný průběh nemoci, oslabení organismu, bolesti. Sekundární, že může nakazit blízké ve svém okolí. A dále nemůže chodit do práce nebo jet na dovolenou, pokud ji má naplánovanou. Samozřejmě horší je to u starších lidí a pacientů, kteří se léčí se srdcem, plícemi, cukrovkou nebo jiným chronickým onemocněním. U nich může být chřipka podstatně nebezpečnější,“ upozorňuje Jan Vachek, primář interního oddělení Klatovské nemocnice.
Chřipka může způsobit zápal plic, zhoršit činnost srdce a negativně přispět k jiným dlouhodobým onemocněním, což vede až k hospitalizaci. „Právě to zvyšuje pravidelně v lednu v únoru nápor na nemocniční lůžka i na personál. Nemuselo by to tak být. Nejlepší dostupnou ochranou před těžkým průběhem chřipky je každoroční očkování,“ zdůraznil Vachek.
U drtivé většiny lidí nenastanou po očkování problémy. Většinou je bolí místo vpichu nebo jsou jeden či dva dny unavení. Podle odborníků je jen málo důvodů, proč se neočkovat, třeba pokud má pacient alergickou reakci na předchozí dávku nebo na některou složku vakcíny.
Budou moci lidé na očkování i do lékáren? Zatím ne. Vláda jednání o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví nakonec odložila. Zájem o očkování přitom roste, loni se nechalo očkovat přes 825 tisíc lidí, tedy asi 7,5 procenta populace.
„Naopak vysoký věk, nemocné srdce, cukrovka, nemocné ledviny či plíce nebo oslabená imunita nejsou důvodem očkování odmítat. Právě u těchto lidí může být chřipka nejnebezpečnější, a očkování má proto právě pro ně největší význam. Pokud si ovšem někdo není jistý, měl by se poradit se svým praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem,“ doplnil primář. Očkování by měli zvážit i lidé, kteří pracují v sociálních službách a samozřejmě i zdravotníci. Ochrání tím nejen sebe, ale i ty, o které sami pečují.
Nejvhodnější dobou pro očkování je říjen až prosinec, tedy ještě před hlavní vlnou chřipkové epidemie. Lidé by se měli primárně obrátit na svého praktického lékaře, pokud u něj není možné očkování, lze využít očkovací centra, třeba to v Plzni ve fakultní nemocnici na Borech.