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Chřipce ročně podlehnou tisíce lidí. Teď je nejlepší čas se očkovat, apelují lékaři

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Každý rok zemřou na chřipku až tři tisíce pacientů. Odborníci s příchodem podzimu připomínají, že právě teď je ideální čas na očkování, a apelují především na rizikové skupiny. S vakcínou by neměli otálet senioři, diabetici, obézní lidé, ale také samotní zdravotníci a pracovníci sociálních služeb.
Chřipce ročně podlehnou tisíce lidí. Teď je nejlepší čas se očkovat, apelují lékaři

Chřipce ročně podlehnou tisíce lidí. Teď je nejlepší čas se očkovat, apelují lékaři

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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