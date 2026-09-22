Kvůli přestavbě nádraží v Hradci budou na třech tratích výlukyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvůli přestavbě nádraží v Hradci budou na třech tratích výluky
Stovky metrů dlouhá fronta se dnes ráno tvořila u hradecké pobočky České národní banky (ČNB). Lidé chtěli...
Na královéhradeckém hřbitově v městské části Pouchov někdo poškodil hrob operní pěvkyně a herečky Soni...
O místo v čele Hradce Králové usiluje v letošních komunálních volbách deset volebních lídrů. Kdo jsou, čemu...
S pořádnou zásobou nafty v kufru ujížděl po D11 čtyřiadvacetiletý muž, kterého předtím vyrušili při krádeži...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →