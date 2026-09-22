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Kvůli přestavbě nádraží v Hradci budou na třech tratích výluky

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Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou od 1. října do 12. prosince na třech tratích v Královéhradeckém kraji výluky. Vlaky v době výluk České dráhy nahradí autobusy. Ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje.
Kvůli přestavbě nádraží v Hradci budou na třech tratích výluky

Kvůli přestavbě nádraží v Hradci budou na třech tratích výluky

Zdroj: Hanka Poskočilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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