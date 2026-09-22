OKTAGON 94: Vémola vs. Vosgröne. Rozbor zápasu a tipy

Na turnaji OKTAGON 94 se 26. září v Deutsche Bank Parku střetnou dva bojovníci s podobnými zbraněmi. Vémola i Frédéric Vosgröne chtějí soupeře dostat na zem, každý tam ale pracuje jinak.
Souboj dvou zemařů
Vémola nastoupí se skóre 38-9 a zkušenostmi ze 47 profesionálních zápasů. Dvacet výher získal submisí a jeho styl je dlouhé roky postavený na tlaku, práci u pletiva, takedownech a kontrole shora. Naposledy vydržel celých pět kol s Attilou Véghem a vyhrál jednomyslně na body. To je proti soupeři s pěti profesionálními zápasy zásadní rozdíl.
Vosgröneho čísla jsou mnohem menší, zato mimořádně čistá. Má bilanci 5-0 a všech pět soupeřů ukončil submisí. V jeho výsledcích najdeme rear-naked choke, arm-triangle choke i dvě ukončení na heel hook. Žádný jeho profesionální MMA zápas se zatím nedostal za druhé kolo. Němec tak prokázal schopnost rychle najít ukončení, nikoli to, jak bude reagovat po deseti nebo patnácti minutách tvrdého zápasu.
První minuty proto mohou být pro Vémolu nejnebezpečnější částí zápasu. Jeho přirozeným instinktem je soupeře zavřít k pletivu, strhnout a držet dole. Proti Vosgrönemu ale každý otevřený přechod vytváří prostor pro útok na krk, ruku nebo nohu. Český veterán potřebuje dostat Němce pod sebe bez dlouhých scramble situací a místo zběsilého lovu submise ho nutit nést váhu a bránit údery.
Vémola má zkušenosti, Vosgröne ukončení
Vosgröne má opačný úkol. Nemusí za každou cenu získat klasický takedown a následnou kontrolu. Stačí mu vytvořit chaos při přechodu na zem. Už v předchozích zápasech ukázal, že dokáže útočit z různých pozic a nemusí mít několik minut dominantní pozici, aby se dostal k submisi. Vémolův tlak mu proto může paradoxně nabídnout příležitosti, pokud český bojovník začne příliš rychle přecházet mezi pozicemi.
Otázkou je také návrat po dlouhé pauze. Vémola v rozhovoru pro Sport.cz tvrdil, že je bez zranění a výsledky fyzických testů má lepší než v minulosti. Za největší problém přípravy označil shazování na 89 kilogramů. Vosgröne sice není po zápasové stránce výrazně aktivnější, jeho poslední duel se konal v září 2025, věkově je však o jedenáct let mladší.
Redakční tip na vítěze: Karlos Vémola. Rozdíl 47 proti pěti profesionálním zápasům je příliš výrazný na to, aby se dal přehlédnout. Pokud Vémola přežije první nebezpečné přechody a dokáže Vosgröneho držet pod tlakem bez zbytečných chyb, měl by postupně získat kontrolu nad zápasem.
Tip na způsob vítězství: Vémola na body. Vosgröneho grappling je natolik nebezpečný, že honit submisi za každou cenu by pro českého veterána znamenalo zbytečné riziko. Kontrola u pletiva, takedowny a práce shora jsou bezpečnější cesta. Opačný scénář má také poměrně jasnou podobu: pokud vyhraje Vosgröne, největší šanci vidíme v submisi během první poloviny zápasu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka