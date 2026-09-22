Nejlepší bramboráky na světě umí Poláci. Na rozdíl od Čechů dělají jednu důležitou věc

Recept na bramboráky zahrnuje tyto základní suroviny
Připravit a usmažit bramboráky zvládne jistě každý z nás, jejich kvalita ale nemusí odpovídat našim představám. Za příliš měkkým a mastným výsledkem se může skrývat řada příčin, od nadměrného množství vody v těstě přes nedostatečně horký tuk až po chybné uložení hotových kousků.
Pro začátek je dobré říct, že budete potřebovat alespoň kilogram starších brambor, středně velkou cibuli, jedno až dvě vejce, sůl a čerstvě pomletý černý pepř, podle konzistence přibližně jednu lžíci hladké mouky, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, volitelně pak česnek a majoránku. Uvedené množství odpovídá jedné větší rodinné porci, ale je pouze orientační. Spíše než přesné dodržování gramů rozhoduje výsledná konzistence.
Bramboráky lze připravovat různými způsoby
Polské recepty bývají chuťově jednodušší, do popředí v nich vystupují brambory a cibule, ale způsoby přípravy se liší mezi regiony i rodinami a někdy se jedí i nasladko. Jemně ochucené placky bez česneku a majoránky se posypají cukrem nebo se podávají s jablečným pyré, džemem či smetanou. V případě slané verze dávají Poláci přednost bramborovým plackám přelitým masovým gulášem nebo hustou houbovou omáčkou.
Tak nebo tak, společným cílem receptů je těsto, které se na pánvi nerozpadne, ale zároveň nebude zahuštěné přílišným množstvím mouky. Ke slovu přichází přirozený bramborový škrob. Po nastrouhání začnou brambory uvolňovat vodu a spolu s ní se do misky dostane i část tohoto škrobu.
Nastrouhané brambory nechte okapat přes jemné sítko nebo je lehce vymačkejte přes čistou utěrku a šťávu zachyťte do misky. Několik minut ji nechte nehybně stát, aby se na dně utvořila bílá vrstva. Vrchní tekutinu poté odlijte, ale ponechte si usazeninu, kterou pak lžící seškrábnete ze dna a přimícháte zpátky k už „vyždímaným“ bramborám. Právě díky tomu se jednotlivé kousky spojí, směs se zahustí a po usmažení dosáhnete pevnějšího, křupavějšího povrchu.
Rozhoduje odrůda brambor i teplota pánve
Vrácení přirozeného škrobu nutně neznamená, že byste museli zcela vynechat mouku. Používá se ale jen v malém množství a podle odrůdy a stáří použitých brambor. Nejlepší jsou právě moučnaté brambory s vyšším obsahem škrobu, hlavně varný typ C.
Nastrouhané najemno vytvoří hladší a soudržnější těsto, zatímco nahrubo dají bramborákům výraznější strukturu a více křupavých míst. Samotný škrob ale těsto nezachrání, vložíte-li ho do vlažného tuku. Pánev nejdříve důkladně zahřejte, pak přidejte tuk vhodný ke smažení a chvíli počkejte. Bramboráky smažte na středně silném ohni několik minut z každé strany, dokud nebudou rovnoměrně zlatohnědé.
Zdroje článku: sita.sk, toprecepty.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková