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Nejlepší bramboráky na světě umí Poláci. Na rozdíl od Čechů dělají jednu důležitou věc

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Méně hutné, přitom chutnější a křupavější – kdo by si nepřál takové bramboráky. Zlatavého blaha v ústech dosáhnete snadno, když se budete držet osvědčeného postupu našich polských sousedů. Ti přidávají do receptu ingredienci, kterou my obvykle bez váhání vyhazujeme.
Nejlepší bramboráky na světě umí Poláci. Na rozdíl od Čechů dělají jednu důležitou věc

Nejlepší bramboráky na světě umí Poláci. Na rozdíl od Čechů dělají jednu důležitou věc

Zdroj: GreenArt_Photography / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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