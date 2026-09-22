Xavi poprvé promluvil jako trenér Nizozemska. Na Koemana neřekl křivé slovo, ale jeho vzkaz hráčům byl jasný

V úterý 25. srpna 2026, v sídle nizozemského svazu v Zeist, Xavi Hernández sedí před novináři v oranžovém saku a místo očekávaného účtování s érou Ronalda Koemana vysloví větu, která definuje celý jeho nástup: „Nejsem tu, abych mluvil o minulosti. Jsem tu kvůli přítomnosti a budoucnosti.“ Žádné jméno předchůdce. Žádný útok. Místo toho čtyřicet minut konkrétních pravidel, podle kterých hodlá Nizozemsko přestavět.
Co se vlastně stalo před Xavim
Abychom pochopili, proč KNVB sáhla po zahraničním trenérovi, musíme se vrátit o necelé dva měsíce zpět. Nikoli do osmifinále, jak se v médiích občas nepřesně uvádí, ale do šestnáctifinále mistrovství světa 2026. Monterrey, 29. června. Nizozemsko proti Maroku.
Koeman nasadil pět obránců, Aké dostal přednost před Reijndersem. Oranje si vytvořilo minimum velkých šancí, po Gakpově gólu vedlo 1:0, a v 90+1 inkasovalo od Issy Diopa. Prodloužení přineslo marocký tlak, penalty pak nizozemské selhání: Quinten Timber i Summerville neproměnili, konečný stav rozstřelu 2:3. Den nato Koeman oznámil, že končící smlouvu neprodlouží.
Pro osmnáct milionů Nizozemců to byl šok. Ne kvůli síle soupeře (Maroko patří ke světové špičce), ale kvůli způsobu, jakým Oranje vypadlo. Pasivně, bez nápadu, bez identity.
Nová pravidla: forma místo jména, dominance místo reakce
Xaviho tiskovka v Zeistu nebyla show. Byl to pracovní program zabalený do diplomatického jazyka. Čtyři nosné linie, které z ní vyplynuly, mění pravidla hry doslova:
- Konec pětiobráncového systému. „Pět obránců neodpovídá mé filozofii,“ řekl Xavi přímo. Chce hrát v rozestavení 4-3-3, 4-2-3-1 nebo 3-4-3, tedy ve formacích, které umožňují víc držet míč a tlačit soupeře na jeho polovinu.
- Výběr podle formy, ne podle pověsti. Explicitně nezavřel dveře hráčům působícím v Saúdské Arábii. Rozhodovat má aktuální výkonnost a připravenost, nikoli liga ani status.
- Nové návyky a energie. Chce z týmu vytvořit „rodinu“, slovo, které na tiskovce zopakoval třikrát. Nová energie, vášeň, ambice.
- Respekt k minulosti, ale žádné ohlížení. Koemana i Van Gaala zmínil jedinou větou: respektuje je. Pak přepnul na vlastní vizi.
Podle nás je právě tahle kombinace tím skutečným vzkazem hráčům. Xavi nikoho veřejně nesepsul, ale řekl jim: budete se kvalifikovat výkonem, ne jménem. A budete hrát jinak.
První nominace jako důkaz
Slova dostala tvář 1. září, když Xavi zveřejnil první nominaci. Šestadvacet jmen, a několik překvapení oběma směry.
Kdo přibyl: Ruben van Bommel a Gjivairo Zechiël, dva debutanti, které Koeman nevolal. Kdo chybí: Memphis Depay, Wout Weghorst, Stefan de Vrij, Marten de Roon. Čtyři jména, která definovala předchozí cyklus.
Virgil van Dijk zůstává kapitánem, Xavi to potvrdil na prvním tréninku 21. září. Gakpo je v kádru. Nejde tedy o plošný řez, spíš o selektivní obměnu, která říká: automatické jistoty neexistují, ale osvědčení lídři mají dveře otevřené.
Důležitý detail: Xavi nepřišel jako izolovaný španělský import. Do realizačního týmu mu KNVB přidala Ruuda van Nistelrooije, Adila Ramziho a Patricka Lodewijkse. Nizozemské a marocko-nizozemské know-how vedle barcelonské školy, pragmatický hybrid.
Proč zrovna Xavi, a proč zrovna teď
Xavi je první zahraniční trenér Oranje od Ernsta Happela, který dovedl Nizozemsko do finále MS 1978. Samo o sobě to vysvětluje, proč volba vyvolala v zemi takový rozruch. Podle NOS svaz před ním oslovil Pepa Guardiolu i Arneho Slota. Oba odmítli.
Xavi byl dostupný. Po odchodu z Barcelony v květnu 2024, kde vyhrál španělský Superpohár a ligový titul 2022/23, netrénoval. A jeho filozofie se s nizozemskou tradicí překrývá víc než u většiny kandidátů: držení míče, hra na soupeřově polovině, agresivní presink po ztrátě, široce postavená křídla. Sám to na tiskovce pojmenoval jednou větou: „Jdu na univerzitu fotbalu.“
Smlouvu podepsal do mistrovství světa 2030. Čtyři roky na to, aby z diplomatických slov udělal výsledky.
Co čeká Oranje nejdřív
Soutěžní debut je naplánovaný na 24. září 2026, doma proti Německu v Lize národů, v Johan Cruijff ArenA. Těžší křest si Xavi nemohl přát. Ve skupině A2 na Nizozemsko čekají ještě Srbsko a Řecko.
Přímý střet s Oranje zatím v programu není. Česko hraje ve skupině A3 se Španělskem, Chorvatskem a Anglií. Hypotetický vzájemný duel by přišel nejdříve ve vyřazovací fázi, a v té chvíli už bude jasnější, jestli Xaviho přestavba funguje, nebo jestli přechodové období přineslo výkyvy, které nový model často provázejí.
Jedno je ale zřejmé už teď. V Zeistu 25. srpna nezazněl emotivní výkřik ani osobní útok. Zazněl pracovní plán. A právě ten bývá pro hráče těžší než jakákoli kritika.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner