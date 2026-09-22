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Vývar není steak. Drahým masem si lepší polévku nezaručíte.

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Polévkové maso, přední, nebo zadní? Modelové srovnání tří nákupů ukazuje rozdíl 168 Kč a vysvětluje, proč do rozpočtu vývaru patří také využití uvařeného masa.
Hrnec s hovězím masem, zeleninou a bramborami pod pootevřenou skleněnou poklicí.

Hrnec s hovězím masem, zeleninou a bramborami pod pootevřenou skleněnou poklicí.

Zdroj: Marc-Lautenbacher / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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