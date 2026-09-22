Terminátor zase jede jako stroj. Na tréninku ho museli brzdit

Po loňské výhře nad Attilou Véghem oznámil konec kariéry, teď už má před sebou další zápas. Jednačtyřicetiletý Vémola se 26. září na OKTAGONu 94 ve Frankfurtu utká s neporaženým Frédéricem Vosgrönem. Organizace chystá návrat na stadion pro zhruba 60 tisíc diváků.
Museli ho brzdit
Vémolův přístup k přípravě se podle lidí z jeho okolí příliš nezměnil. Jak popisuje aktuální rozhovor pro Sport.cz, zkušený český bojovník dokázal i po dlouhé pauze rychle naskočit zpět do tvrdého režimu. V některých trénincích bylo dokonce potřeba jeho nasazení krotit.
Dobré pocity z přípravy hlásil v posledních týdnech také samotný Vémola. Tvrdil, že kondičně, rychlostně i silově je na tom velmi dobře a výsledky některých testů má lepší než v minulosti. Největší komplikací pro něj zůstávalo shazování do domluveného limitu 89 kilogramů.
Pro Vémolu je to důležitá změna proti období krátce po návratu z důchodu. Ještě v květnu se po několikaměsíční pauze teprve vracel k wrestlingu v Reinders gymu. O čtyři měsíce později už jeho tým řeší spíš to, aby jednačtyřicetiletý veterán před zápasem nepřehnal intenzitu.
Na zemi ho čeká hrozba
Vosgröne přitom není soupeř, proti kterému by si Vémola mohl dovolit přijet nepřipravený. Němec má profesionální bilanci 5-0, černý pás v brazilském jiu-jitsu a za sebou úspěchy z vrcholných grapplingových soutěží.
Zápas je pro českého veterána nezvyklý také stylisticky. Většinu kariéry stavěl na tom, že soupeře dostal na zem a tam je kontroloval. Proti Vosgrönemu se ale dostane právě do prostoru, kde je Němec nejsilnější. Trenér André Reinders už po oznámení duelu upozorňoval, že tentokrát může být klíčové, kdo prosadí první strh a získá výhodnou pozici.
Vémola se tak po patnáctiměsíční zápasové pauze nevrací proti soupeři vybranému pouze pro hladký comeback. Čeká ho mladší neporažený specialista na zem. Nedostatek motivace však jeho tým před Frankfurtem řešit nemusí. Spíš musí hlídat, aby Terminátor nenechal všechno už v gymu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek