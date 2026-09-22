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Alzheimer už není nemoc, u které lékaři mohou jen přihlížet. Nový světový report popisuje zásadní obrat

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Desítky let patřila Alzheimerova nemoc k diagnózám, u kterých medicína dokázala především zmírňovat některé příznaky. To se začíná měnit. Nový World Alzheimer Report popisuje obor, který má první léky zpomalující průběh nemoci, téměř dvě stovky klinických studií a stále lepší možnosti zachytit změny v mozku dřív, než bude pozdě.
Alzheimer už není nemoc, u které lékaři mohou jen přihlížet. Nový světový report popisuje zásadní obrat

Alzheimer už není nemoc, u které lékaři mohou jen přihlížet. Nový světový report popisuje zásadní obrat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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