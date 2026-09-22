Alzheimer už není nemoc, u které lékaři mohou jen přihlížet. Nový světový report popisuje zásadní obrat

Ještě před několika lety zněla diagnóza mnohem beznadějněji
Alzheimerova nemoc má za sebou dlouhou historii zklamaných nadějí. Experimentální léky vypadaly slibně v laboratoři a následně selhávaly v klinických studiích. Mezi lety 2000 a 2020 neuspěla drtivá většina testovaných léčiv a lékařům zůstávaly především přípravky, které mohou některým pacientům dočasně pomoci s pamětí, pozorností nebo dalšími příznaky, ale samotný proces poškozování mozku zásadně neměnily.
World Alzheimer Report 2026 proto používá neobvykle silná slova. Alzheimerova nemoc už podle jeho autorů není univerzálně popisována jako neléčitelná choroba, u které lze pouze sledovat postupující úbytek schopností.
Neznamená to, že máme lék, který ji odstraní. Znamená to něco jiného: poprvé máme přesvědčivý důkaz, že průběh onemocnění lze alespoň u části pacientů skutečně ovlivnit. A pro obor, který za sebou má desetiletí neúspěchů, je právě to zásadní změna.
První léky nemoc nezastaví. Ale dokázaly, že ji lze zpomalit
Nejviditelnější změnu přinesly monoklonální protilátky zaměřené proti beta-amyloidu, především lecanemab a donanemab.
Oba přípravky cílí na amyloid, bílkovinu, která se v mozku lidí s Alzheimerovou nemocí ukládá do charakteristických plaků. Klinické studie ukázaly, že u vybraných lidí s časnou Alzheimerovou nemocí dokážou jejich odstraňování spojit s mírným zpomalením úbytku kognitivních schopností.
Slovo „mírným“ je důležité. Pacientům se nevrátí ztracená paměť. Nemoc nezmizí a léčba nefunguje stejně dobře u každého. Léky mají také významná rizika, mezi něž patří otoky nebo drobná krvácení v mozku označovaná souhrnně jako ARIA, a proto vyžadují pečlivý výběr pacientů i následné sledování.
Část odborníků navíc diskutuje o tom, nakolik je průměrný rozdíl zaznamenaný ve studiích pro samotného pacienta v každodenním životě skutečně znatelný. Přesto lecanemab a donanemab dokázaly jednu věc, která byla ještě nedávno nejistá: biologický průběh Alzheimerovy choroby lze léčbou změnit. Report to přirovnává k první cihle v mnohem větší stavbě.
Po desetiletích neúspěchů je ve vývoji 158 možných terapií
Možná ještě zajímavější než dva dnes známé léky je to, co přichází za nimi. World Alzheimer Report uvádí 158 kandidátních léčiv zkoumaných ve 192 klinických studiích. A nejde už jen o další pokusy odstranit amyloid.
Výzkumníci zasahují do dalších mechanismů spojených s Alzheimerovou nemocí: proteinu tau, chronického zánětu v mozku, imunitních reakcí, metabolismu, poškození cév nebo fungování synapsí. Více než třetina zkoumaných léků přitom původně vznikla pro úplně jiné choroby a vědci nyní testují, zda mohou být užitečné také u demence.
Právě rozšíření počtu biologických cílů může být důležité. Alzheimerova nemoc pravděpodobně není porucha jediného mechanismu. Když se objeví první výrazné problémy s pamětí, v mozku už mohou probíhat souběžně změny amyloidu, tau proteinu, zánětu, cév i neuronálních spojení. Budoucí léčba proto nemusí připomínat jeden zázračný lék. Může se mnohem víc podobat moderní onkologii, kde různí pacienti dostávají různé kombinace léčby podle biologických vlastností svého nádoru a stadia onemocnění.
Právě k onkologii devadesátých let nový report současnou situaci přirovnává. Ani tehdy nepřišel jediný okamžik, kdy by bylo možné prohlásit rakovinu za vyřešenou. Objevily se první terapie, které fungovaly jen u části pacientů a jen u některých nádorů. Na nich ale postupně vyrostla přesnější diagnostika, kombinované léčebné režimy a personalizovaná medicína. Autoři reportu vidí možnost podobného vývoje i u demencí.
Největší problém může být v tom, že léčíme příliš pozdě
Nové léky současně odhalily jednu nepříjemnou pravdu. Pokud má léčba největší šanci fungovat v raném stadiu Alzheimerovy nemoci, nestačí ji mít. Musíme také vědět, komu ji podat.
Biologické změny spojené s Alzheimerem mohou začínat mnoho let předtím, než začne být porucha paměti natolik výrazná, aby člověka přivedla k lékaři. V době diagnózy už může být část nervových buněk a jejich spojení nenávratně ztracená.
Medicínu proto čeká posun od otázky „má tento člověk demenci?“ k mnohem časnější otázce: začal už v jeho mozku proces, který k ní může vést?
Dnes lze některé biologické znaky Alzheimerovy nemoci hledat pomocí vyšetření mozkomíšního moku nebo zobrazovacích metod PET. Ty jsou ale drahé, kapacitně omezené a pro plošný screening nevhodné.
Mnohem větší pozornost proto získávají krevní testy. V krvi lze měřit například různé formy fosforylovaného tau proteinu, jejichž koncentrace může odrážet patologické změny probíhající v mozku. Některé nové testy už ve studiích dosahují velmi slibné přesnosti. Pokud obstojí při běžném používání, mohly by zásadně změnit cestu k diagnóze. Odběr krve je totiž něco úplně jiného než PET mozku nebo lumbální punkce.
Nový lék je k ničemu, pokud se k pacientovi dostane pozdě
Právě diagnostika je podle reportu jedním z míst, kde vědecký pokrok naráží na realitu zdravotních systémů. Není totiž příliš užitečné vyvinout terapii účinnou v časném stadiu nemoci, jestliže většina lidí dostane diagnózu až později. Vzniká tak poněkud paradoxní situace.
Po desetiletích hledání konečně přicházejí léky schopné zasáhnout do biologického procesu Alzheimerovy nemoci, ale jejich příchod současně vytváří tlak na úplně jinou část medicíny: praktické lékaře, paměťové ambulance, laboratoře a diagnostiku. Budoucnost léčby Alzheimeru tak nemusí záviset jen na tom, co vznikne v laboratoři. Může stejně silně záviset na tom, zda člověk se začínajícími potížemi projde vyšetřením včas.
A ještě větší změna probíhá před tím, než Alzheimer vůbec vznikne
World Alzheimer Report se soustředí hlavně na klinické studie, ale přichází v roce, kdy se výrazně posunula také druhá větev boje s demencí: prevence.
WHO letos aktualizovala doporučení ke snižování rizika kognitivního úpadku a demence. Současná data naznačují, že až přibližně 45 procent rizika demence lze na populační úrovni spojovat s faktory, které jsou alespoň potenciálně ovlivnitelné. To je číslo, se kterým je potřeba zacházet opatrně.
Neznamená, že člověk může správným životním stylem snížit své osobní riziko přesně o 45 procent. A už vůbec neznamená, že Alzheimerova nemoc vzniká proto, že někdo „žil špatně“. Věk zůstává nejsilnějším rizikovým faktorem, významnou roli hraje genetika a část příčin jednoduše ovlivnit neumíme. Přesto se ukazuje, že zdraví mozku není od zbytku těla oddělené.
Mozek zajímá váš tlak, cholesterol i to, jestli slyšíte
Mezi ovlivnitelné faktory patří podle současných doporučení například vysoký krevní tlak, diabetes, vysoký cholesterol, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek pohybu, sociální izolace nebo expozice znečištěnému ovzduší.
Pozornost se věnuje také ztrátě sluchu. Člověk se zhoršeným sluchem může postupně omezovat sociální kontakty a jeho mozek musí věnovat větší část kapacity samotnému rozpoznávání zvuků. Používání sluchadel proto dnes patří mezi opatření, která mohou být součástí strategie snižování rizika demence.
Smyslem není nabídnout další seznam zákazů a povinností pro zdravý život. Důležitější je změna pohledu. Alzheimerova nemoc bývala vnímána téměř jako katastrofa, která jednoho dne přijde a do té doby s ní nelze dělat nic. Současná medicína začíná pracovat s mnohem delší časovou osou. Na zdraví mozku může mít význam to, co se děje desítky let před diagnózou.
To všechno pořád není lék na Alzheimer
Právě tady je snadné podlehnout optimismu rychleji, než dovolují data.
Alzheimerova nemoc zůstává progresivní neurodegenerativní chorobou, kterou dnes neumíme vyléčit. Současné chorobu modifikující přípravky jsou vhodné jen pro část pacientů v raných stadiích a jejich průměrný účinek je relativně skromný.
Krevní diagnostika je mimořádně slibná, ale způsob jejího širokého nasazení se teprve vytváří. Desítky experimentálních léků ve studiích mohou dopadnout stejně jako mnoho jejich předchůdců.
A prevence snižuje pravděpodobnost, nikoli poskytuje záruku. Právě proto je ale nový report zajímavější než zpráva o jednom „zázračném“ léku. Neříká, že problém je vyřešen. Říká, že se změnila povaha problému.
Před dvaceti lety jsme čekali na zázrak. Dnes hledáme, co zkombinovat
Po většinu moderní historie Alzheimerovy nemoci se velká naděje opakovaně upínala k jedné molekule, jednomu biologickému cíli nebo jednomu léku, který konečně všechno změní.
World Alzheimer Report 2026 popisuje mnohem méně dramatický, ale možná realističtější scénář. Diagnostikovat dřív. Rozlišovat jednotlivé biologické podoby nemoci přesněji. U části pacientů zasáhnout lékem ještě ve chvíli, kdy lze průběh ovlivnit. Kombinovat různé terapeutické strategie. A současně se snažit oddálit vznik demence u lidí, kteří ji ještě nemají.
Žádný z těchto kroků sám o sobě Alzheimerovu nemoc neporazí. Dohromady ale znamenají něco, co ještě před několika lety rozhodně nebylo samozřejmé. Lékař už nemusí stát před každým člověkem s časnou Alzheimerovou nemocí pouze s otázkou, jak zmírnit příznaky a připravit rodinu na nevyhnutelné zhoršování.
Poprvé má alespoň u části pacientů možnost pokusit se samotné zhoršování zpomalit. A za tím čeká téměř dvě stě klinických studií, nové diagnostické nástroje a rostoucí poznání toho, co lze ovlivnit ještě před diagnózou. Alzheimerova nemoc proto není vyřešená. Ale éra, ve které nad ní medicína mohla převážně jen krčit rameny, skutečně začíná končit.
Disclaimer: Text má informační charakter a nenahrazuje lékařskou péči. Současné léky modifikující průběh Alzheimerovy nemoci nejsou vhodné pro každého pacienta, mají specifická rizika a jejich nasazení vyžaduje odbornou diagnostiku a sledování. Preventivní opatření mohou riziko demence snižovat, nemohou však zaručit, že onemocnění nevznikne.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Alzheimer's Disease International – World Alzheimer Report 2026: A New Era in Dementia Clinical Trials [2], Alzheimer's Disease International – Launching the World Alzheimer Report 2026 [3], World Health Organization – New WHO guidelines: up to 45% of dementia risk could be prevented or delayed [4], World Health Organization – Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines, 2nd ed. [5], U.S. Food and Drug Administration – Leqembi (lecanemab) Alzheimer's disease treatment [6]. img ai generated