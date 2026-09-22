„Tohle někdo koupí?“ Dražba autovraků překvapila, jeden se vydražil za balík

Nabídka vozidel odstraněných z ulic Liberce přilákala desítky lidí a postarala se o jedno velké překvapení.
Vozy bez klíčků i papírů
Tradiční aukce, které město Liberec pořádá už od roku 2022, mají jasný cíl: uvolnit místa na ulicích a uhradit náklady na odtah a uskladnění. Podle soudního exekutora
Petra Polanského, který dražbu vedl, jde převážně o auta dlouhodobě odstavená na veřejných komunikacích. „Většinou k těm autům není vůbec nic. Nejsou k nim doklady, nejsou k nim klíče, čili je to v podstatě na to, aby se to spíš využilo na náhradní díly. Dá se to i zprovoznit, ale to vozidlo se potom musí upravit tak, aby bylo přihlasitelné do evidence,“ říká.
Tohle někdo koupí?
Atmosféra na odstavném parkovišti přilákala nejen profesionály, ale i zvědavce.
„Jsme tady úplně poprvé, přišli jsme spíše ze zvědavosti. Slyšeli jsme, že loni to sklidilo docela úspěch, tak jsme se přišli podívat, co sebrali z ulice,“ prozradil Liberečan Petr Wolf. Na dražbu dorazil se dvěma kamarády. „Zajímalo nás, co jsou lidi schopní nechat na ulici. A co jsme tady viděli? Otřesný stav těch aut. Trošku se divím, že o to má vůbec někdo zájem,“ doplňuje.
On ani jeho kamarádi neuvažovali, že by některý z vraků využili na náhradní díly, jako jiní dražitelé. Pokud by narazili na vhodný automobil, měli jiný plán.
„Říkali jsme si, že bychom s ním jeli na Balkán třeba, ale asi to úplně nevypadá, že tu dnes něco koupíme,“ dodává druhý z party Přemysl Linka.
Spíše se na aukci podívat přijel i
Lukáš z Královéhradeckého kraje. „Je to moje první dražba, tak se spíše rozkoukávám. Auta dělám docela dlouho. Samozřejmě dělá auta, který vypadají v základu lépe, než ty, co jsou tady, ale zajímalo mě to vyloženě jako zážitek,“ říká. Středem zájmu Land Rover z roku 2018
Přesto Lukáše na dražbě jedno z aut zaujalo.
„Ten Land Rover samozřejmě, nicméně bylo nám jasné, že tady bude po něm velká sháňka, a zároveň, když vidím, v jakým je stavu. Já jsem podobný auto shodou okolností před měsícem koupil za 130 tisíc a druhý den jsem ho prodal za 265 tisíc,“ říká.
Právě lehce nabouraný Land Rover se stal absolutním hitem dražby. Z původní vyvolávací ceny 9 tisíc korun se licitace vyšplhala až na 135 tisíc korun. Šťastnými novými majiteli se stali manželé Pospěchovi z jižní Moravy.
„To bude moje auto. Mně se líbí. Je to asi nejhezčí auto, co tady je momentálně, a snad manžel ví, co dělá,“ usmívala se Lenka Pospěchová. Její manžel Petr k nákupu doplnil: „Spravím ho. Odhaduji, že to bude stát tak 50 tisíc korun, aby bylo ještě funkční a pojízdné,“ říká.
Na podobné aukci poprvé rozhodně není.
„Objíždíme je po celé republice, vybíráme si ty, kde se prodávají zajímavé vozy. Někdy je to risk, ale z 80 procent to funguje. Samozřejmě se snažíme dopředu prověřit historii toho vozu, například u tohoto jsme zjistili, že byl pouze na jednom servisu jako nový a od té doby o něm nikdo nic neví. Je tady viditelná havárie, tak snad bude všechno fungovat,“ doufá nový majitel vozu. Dražba vynesla 246 tisíc
Celková bilance letošní aukce předčila očekávání organizátorů.
Jan Harazim z Odtahové služby Říha potvrdil stoprocentní úspěšnost: „Celkově nám to hodilo za všechna ta vozidla dohromady 246 000 korun českých. Prodalo se všechno. Nic nám tady nezůstane.“
Rekord padl i nepadl
Liberec každoročně za odstranění autovraků z městských ulic zaplatí přibližně dva miliony korun. Od roku 2022 nepojízdné automobily bez platné technické kontroly také draží.
„První dražba probíhala v roce 2022, nabízeno bylo 15 vozidel a všechna se prodala. Utržilo se 10 100 korun. V roce 2023 se nabízela v dražbě 4 auta a největší souboj se vedl o VW Touran, který se z vyvolávací ceny 3 tisíce dostal na 17 tisíc. Celkem se v tom roce utržilo 20 500 korun. Rok 2024 byl výjimečný. Město prodalo 16 vozidel za rekordních 316 500 korun. Prodal se také 16 let starý návěs Schmitz Cargobull za 70 tisíc korun. V roce 2025 šlo do dražby opět 16 vozidel. Prodala se všechna, výnos byl 64 800 korun. Největším lákadlem byla Škoda 120 z roku 1988. Z vyvolávací ceny 500 Kč se dostala na 13 tisíc korun,“ uvádí statistiku předchozích aukcí mluvčí Liberce Jana Kodymová.
Letošní aukce tak byla i nebyla rekordní. Částku, která byla vydražena v roce 2024 se překonat nepodařilo. Zato byl ale Land Rover vydražen za nejvyšší cenu v historii městských dražeb autovraků.
Většina vozů za méně než 7 tisíc korun, nejlevnější za 1600
Většina z 21 vozů, které byly při letošní aukci nabízeny, byla nicméně vydražena za pouhých pár tisícovek. Celkem 19 vozů bylo prodáno za méně než 7 tisíc korun, nejlevnější Hyundai Atos pak za 1600 korun.