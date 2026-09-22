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„Tohle někdo koupí?“ Dražba autovraků překvapila, jeden se vydražil za balík

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Jednadvacet vozů s čísly vyvedenými fosforově žlutou fixou na čelních sklech, zvědavci i zkušení obchodníci. V provozovně Odtahové služby Říha v liberecké Krokově ulici se dnes dopoledne uskutečnila už tradiční městská dražba nepojízdných automobilů bez platné technické kontroly.
„Tohle někdo koupí?“ Dražba autovraků překvapila, jeden se vydražil za balík

„Tohle někdo koupí?“ Dražba autovraků překvapila, jeden se vydražil za balík

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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