OKTAGON 94: Eckerlin vs. Kozma. Rozbor zápasu a tipy

Deutsche Bank Park bude 26. září hostit hlavní zápas OKTAGONu 94 mezi Christianem Eckerlinem a Davidem Kozmou. Organizace aktuálně vede Němce s bilancí 18-8 jako osmičku welterové váhy, Kozma je s bilancí 34-15 na sedmém místě. Turnaj se koná na stejném stadionu, kde Eckerlin v roce 2024 před 59 148 diváky porazil Christiana Jungwirtha a získal status „Krále Německa“.
Kozma to měl nahnuté
Pro Kozmu přichází zápas ve chvíli, kdy za sebou nechal nejhorší sérii své kariéry. Po třech porážkách KO v prvním kole s Bojanem Veličkovićem, Ionem Surduem a Robertem Pukačem letos porazil Jozefa Wittnera a poté také Davida Zawadu. Oba zápasy vyhrál jednomyslně na body.
Proti Zawadovi už bylo dobře vidět, na čem chce svůj návrat stavět. Kozma soupeře opakovaně dostával na zem, držel ho pod sebou a všechny tři bodové lístky získal v poměru 30-27. Podle oficiálního shrnutí OKTAGONu kontroloval první dvě kola hlavně přes takedowny a stejným způsobem si pojistil i závěr zápasu.
To je cesta, která proti Eckerlinovi dává Kozmovi největší šanci. Nemusí se s domácím bojovníkem pouštět do dlouhých výměn v postoji. Může ho tlačit k pletivu, nutit ho bránit strhy a postupně mu brát prostor. Kozma má za sebou dlouhé titulové zápasy a OKTAGON ho uvádí jako rekordmana organizace v počtu takedownů.
Eckerlin umí překvapit wrestlingem
Byla by ale chyba udělat z Eckerlina čistého postojáře. Když letos v březnu nastoupil proti Matouši Kohoutovi, po dvou předchozích porážkách výrazně změnil přístup. Opakovaně dostával Čecha na zem, pracoval z horní pozice a zvítězil jednomyslně 29-28, 29-28 a 30-27.
Tím může Kozmovi část plánu zkomplikovat. Eckerlin je fyzicky silný, umí si strh připravit údery a proti Kohoutovi ukázal, že se nebojí strávit velkou část zápasu na zemi. Pokud dokáže ubránit první Kozmovy nástupy nebo sám skončí nahoře, nemusí mít český veterán v grapplingu takovou převahu, jakou měl proti Zawadovi.
Na druhé straně zůstává otázkou Eckerlinova odolnost ve chvíli, kdy soupeř zvýší tlak. Robert Pukač ho v roce 2025 postupně dostával do problémů a ve třetím kole zápas ukončil na TKO. O čtyři měsíce později skončil Eckerlin už v prvním kole po útoku Ivici Truščeka. Proti Kohoutovi se sice vrátil vítězně, dvě předchozí porážky ukázaly, že je možné ho dostat do problémů jak v postoji, tak na zemi.
Tip MMAmag.cz: Kozma na body
Kozmovi nejvíc vyhovuje zápas, ve kterém nebude muset dlouho stát před Eckerlinem ve volném prostoru. Pokud se dostane k pletivu a začne pravidelně doručovat takedowny, může Němce nutit pracovat způsobem, který mu nevezme jen body, ale i síly.
Redakční tip MMAmag.cz je výhra Davida Kozmy na body. Jeho poslední dva zápasy ukázaly návrat k disciplinovanějšímu stylu a proti Zawadovi dokázal svůj plán držet od začátku do konce. Eckerlin má naopak největší šanci v první části zápasu, kdy může využít tvrdších úderů, fyzické síly a domácího prostředí.
Kozma půjde ve Frankfurtu do jubilejního 50. profesionálního zápasu. Pokud zvládne první nápor, dostane Eckerlina na pletivo a přinutí ho opakovaně vstávat ze země, může si z Německa odvézt třetí vítězství v řadě.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka