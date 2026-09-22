Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Po zářijové aktualizaci Windows 11 zmizel z počítačů zvuk. Microsoft chybu uznal, plnou opravu stále nemá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejde o plošný výpadek, ale o jednu konkrétní třídu hardwaru: starší USB sluchátka, mikrofony a DAC převodníky. Mimořádná záplata ze 14. září zabírá jen na jeden ze symptomů, zbytek Microsoft vede jako otevřený problém.
Po zářijové aktualizaci Windows 11 zmizel z počítačů zvuk. Microsoft chybu uznal, plnou opravu stále nemá

Po zářijové aktualizaci Windows 11 zmizel z počítačů zvuk. Microsoft chybu uznal, plnou opravu stále nemá

Zdroj: Foto: Alpha from Melbourne, Australia - licence CC BY-SA 2.0
Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
Microsoft slibuje svižnější Windows 11, testeři zrychlení cítí: ve čtyřech dokumentech ale chybí jediné číslo
Microsoft slibuje svižnější Windows 11, testeři zrychlení cítí: ve čtyřech dokumentech ale chybí jediné číslo
Tři hodiny bez internetu kvůli jednomu poškozenému kabelu: O2 se zákazníkům ozvalo až po 90 minutách mlčení
Tři hodiny bez internetu kvůli jednomu poškozenému kabelu: O2 se zákazníkům ozvalo až po 90 minutách mlčení

Tisíce hlášení během jediné hodiny, od Prahy přes Brno a Plzeň až po Ostravu. V pondělí ráno nefungoval...

Apple prodává dva Studio Display naráz: za plynulejších 120 Hz si připlatíte 42 000 Kč a potřebujete k tomu novější Mac
Apple prodává dva Studio Display naráz: za plynulejších 120 Hz si připlatíte 42 000 Kč a potřebujete k tomu novější Mac

Externí monitor k Macu se u Applu čtyři roky neměnil. Od 11. března 2026 se prodává nová generace, jenže...

Tablet za 14 tisíc přežil jednu aktualizaci a pak zhasl: Galaxy Tab 10.1 stál majitele důvěru v Samsung
Tablet za 14 tisíc přežil jednu aktualizaci a pak zhasl: Galaxy Tab 10.1 stál majitele důvěru v Samsung

V roce 2011 to byl nejtenčí tablet na světě a vypadal jako nejlepší, co Android nabízel. Jeho majitel u něj...

IKEA má okenní senzor za 199 korun a centrálu za 1 990 k němu nepotřebujete: rozhoduje reproduktor v kuchyni
IKEA má okenní senzor za 199 korun a centrálu za 1 990 k němu nepotřebujete: rozhoduje reproduktor v kuchyni

Podle průzkumu Horowitz Research si sedm z deseti majitelů několika chytrých zařízení přeje doma jednu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.