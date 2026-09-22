Pádné důvody, proč nevynechávat zdravou a vyváženou snídani

Reklama
1 min
Pádné důvody, proč nevynechávat zdravou a vyváženou snídaniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zdravá snídaně dodá vašemu tělu energii, nastartuje váš den a může dokonce prospět vašemu celkovému zdraví. Toto důležité jídlo určitě nevynechávejte. Snídaně vám dává možnost začít každý nový den zdravým a výživným jídlem.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Pixabay
Reklama
Citronová kůra: Účinný pomocník proti nadýmání, vypadávání vlasů a žlutým zubům
Blíží se vánoční svátky a s nimi také první zimní pečení cukroví. Pokud potřebujete do receptu citronovou...
Cviky z pohodlí domova pro krásné nohy: Dřepy, podřepy a výpady zvládne i začátečník
Abyste si vypracovali krásné nohy, nemusíte každý den dřít v posilovně a ubírat si z jídelníčku. Skvěle vám...
Serotonin je hlavním stavebním kamenem dobré nálady a pohody. Jeho nedostatek škodí i srdci a trávení
Serotonin je často spojován s náladou a chováním. Jeho nedostatek se tedy značně negativně projevuje právě...
Od 3 lahví vína denně k abstinenci: Proměna matce dvou dětí úplně změnila život
Žena, která před několika lety bojovala s těžkou závislostí na alkoholu, se dnes stala úspěšnou osobní...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Dopad pravidelné konzumace brambor na tělo. Nejoblíbenější příloha má i své stinné stránky
- Alzheimer už není nemoc, u které lékaři mohou jen přihlížet. Nový světový report popisuje zásadní obrat
- Citronová kůra: Účinný pomocník proti nadýmání, vypadávání vlasů a žlutým zubům
- Co se s tvým tělem děje, když celý den piješ kávu a na vodu si vzpomeneš v sedm večer
Nerozhodíte nás! Dánsko po incidentu v Baltském moři posílá Ukrajině další balíček
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:51
Xavi poprvé promluvil jako trenér Nizozemska. Na Koemana neřekl křivé slovo, ale jeho vzkaz hráčům byl jasný
SportyŽivě
dnes, 12:46
4 min
Karviná vyletěla z ligy a přišla skoro o celý kádr. Po devíti kolech druhé ligy jí to ale může být úplně jedno
SportyŽivě
dnes, 12:44
4 min
Love Island připravil dívkám zatěžkávací zkoušku. Místo nového muže přišly dvě ženy a jedna zamířila rovnou za zadaným
V Telce
dnes, 12:43
3 min
Vosgröne má mít nabídku od Sandlera. Ve hře jsou Machři 3
MMAMAG.cz
dnes, 12:38
1 min
Reklama
3 největší lenoši zvěrokruhu: Tato znamení milují pohodlí a nikam nespěchají
Kapitalio
dnes, 12:38
3 min
„Tohle někdo koupí?“ Dražba autovraků překvapila, jeden se vydražil za balík
Liberecká Drbna
dnes, 12:38
4 min
Zanesená trouba může být čistá i bez namáhavého drhnutí. Jednoduchý postup odstraní špínu i nepříjemný zápach
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:35
2 min
Karel Gott si přál, aby nezůstala sama: Je za zmizením Ivany Gottové nový muž?
Aplausin.cz
dnes, 12:35
2 min
Hloupý zlozvyk českých zahrádkářů. Zlatý důl pro vaši úrodu pálíte zbytečně na hromadách
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:35
6 min
Reklama
Svěží vajíčkovo-celerový salát s jemnou chutí: Jednoduchá klasika, která zasytí a hodí se i na chlebíčky
Cooky.cz
dnes, 12:35
4 min
Dopad pravidelné konzumace brambor na tělo. Nejoblíbenější příloha má i své stinné stránky
Zdravestravovani.eu
dnes, 12:34
2 min
Býval to večerníček pro dospělé, dnes je z Ulice katalog trápení. Věrní diváci mluví o poslední kapce
VIPživot.cz
dnes, 12:34
3 min
Vémola se před návratem do klece cítí výborně. Dlouhá zápasová pauza podle něj tělu prospěla
MMAMAG.cz
dnes, 12:32
1 min
Změna času 2026: Kdy přesně si posuneme hodinky? Letos je vše zcela jinak
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
3 min
Reklama
Některé jihočeské masné chovy kvůli suchu zredukují stáda skotu až o třetinu
Budějcká Drbna
dnes, 12:30
1 min
Češky mohou zaútočit na první titul od roku 2018. Strýcová prozradila, proč do úvodní dvouhry poslala právě Bouzkovou
SportyŽivě
dnes, 12:27
3 min
Los Čechům nepřál. Ve čtvrtfinále Davis Cupu mají nejtěžšího možného soupeře
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 12:25
OKTAGON 94: Eckerlin vs. Kozma. Rozbor zápasu a tipy
MMAMAG.cz
dnes, 12:24
3 min
Show Jana Krause: Pravda o italském manželovi Anny Polívkové, průkopník českého youtuberu a lekce mávání
ReadZone
dnes, 12:22
3 min
Reklama
Co se děje s Dádou? Felix Slováček promluvil o jejím zdraví. Podle jeho slov je to vážné
Žena.cz
dnes, 12:22
Největší mramorové jeskyně v Česku mají 1,87 kilometru chodeb, dovnitř vedl komín o šířce 25 centimetrů
Centrum Extra: Věda
dnes, 12:16
2 min
Mléko ježkovi nedávejte, i když ho vypije do dna: sedmisetgramové zvíře dehydratuje mnohem rychleji než pes
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 12:15
3 min
Terminátor zase jede jako stroj. Na tréninku ho museli brzdit
MMAMAG.cz
dnes, 12:14
2 min
Microsoft slibuje svižnější Windows 11, testeři zrychlení cítí: ve čtyřech dokumentech ale chybí jediné číslo
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:13
4 min
Reklama
Alternativci Zrní vydávají nové album, pokřtí jej dvakrát v Brně a jednou v Praze
Borovan.cz
dnes, 12:11
1 min
Po zářijové aktualizaci Windows 11 zmizel z počítačů zvuk. Microsoft chybu uznal, plnou opravu stále nemá
Centrum Extra: Mobil
dnes, 12:11
4 min
Alzheimer už není nemoc, u které lékaři mohou jen přihlížet. Nový světový report popisuje zásadní obrat
Kód Enigma
dnes, 12:11
8 min
Vlasto Čepo se v minulosti potýkal s narážkami na doping. V UFC už byl letos třikrát testován
MMAMAG.cz
dnes, 12:10
1 min
Pár kapek alkoholu na nálepku a sleze sama. Většina lidí ale drhne nožem a škrábe sklo, které už nikdy nebude hladké
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:10
2 min
Reklama
Vyprávění ženy, která měla jiný žebříček hodnot než její partner
i60.cz
dnes, 12:05
5 min
„Fialovu drahotu“ vystřídala Babišova. Okamura chtěl před volbami velké gesto
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:05
„Jsme tomu otevření,“ řekl Rubio o jednání s Íránem na okraj zasedání OSN
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:04
OKTAGON 94: Vémola vs. Vosgröne. Rozbor zápasu a tipy
MMAMAG.cz
dnes, 12:03
2 min
Kvůli přestavbě nádraží v Hradci budou na třech tratích výluky
Hradecká Drbna
dnes, 12:02
1 min
Reklama
Chřipce ročně podlehnou tisíce lidí. Teď je nejlepší čas se očkovat, apelují lékaři
Plzeňská Drbna
dnes, 12:01
2 min
Kvičení kozy, vytí psa. Tak diváci popsali hlas zpěvačky, které Habera v SuperStar dal zlatý lístek rovnou do TOP 50
VIPživot.cz
dnes, 12:00
3 min
Vývar není steak. Drahým masem si lepší polévku nezaručíte.
ChytřeNaTo.cz
dnes, 12:00
5 min
Pádné důvody, proč nevynechávat zdravou a vyváženou snídani
Zdravestravovani.eu
dnes, 12:00
1 min
Poškozená dřevěná figurka LEGO z roku 1949 se vydražila ke 200 000 Kč: chybí hřebíčky, podvozek má prasklinu
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 12:00
3 min
Reklama
Reklama
Děsivý součet. Nafta za 50 korun je jen začátek, na lidi se řítí další zásadní zdražení
Tutanchamon možná leží jen v předsíni. Skryté komory za zdí mají provrtat kamery
Rodinná tragédie má další pokračování. Po smrti syna se bude dělit majetek Neckářových
Vědci udělali z obyčejné shiitake paměťovou součástku. Houba si „pamatuje“, co jí elektřina udělala předtím
Pijete kávu nebo čaj opravdu horké? Studie téměř milionu lidí ukázala trojnásobné riziko jednoho typu rakoviny
Reklama
Reklama