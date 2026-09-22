Změna času 2026: Kdy přesně si posuneme hodinky? Letos je vše zcela jinak

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Když se večery začnou zřetelně prodlužovat a ranní chlad se stává běžnou součástí probouzení, víme, že se blíží okamžik, kdy si budeme muset sáhnout na hodinky. V roce 2026 však tento moment dorazí neobvykle záhy – konkrétně v noci ze soboty 24. na neděli 25. října.
Mnozí si možná pomyslí, že došlo k nějaké změně pravidel nebo že Evropská unie vydala nové nařízení. Pravda je ale mnohem prozaičtější. Termín změny času je pevně svázán s kalendářem a říjen 2026 má prostě specifické rozložení dnů v týdnu.
Platí totiž jednoduchá norma: přechod z letního na zimní čas probíhá vždy poslední říjnovou neděli. Letos říjen začíná ve čtvrtek, což znamená, že jeho poslední neděle připadá právě na 25. říjen – tedy na nejčasnější možný termín v celém měsíci. Kdyby říjen startoval v pátek, poslední neděle by se posunula až na 31. října.
Jak přesně změna proběhne a co to znamená pro váš spánek?
Samotný mechanismus zůstává identický jako každý rok. Ve tři hodiny ráno se ručičky vrátí zpět na druhou hodinu, takže třetí noční hodina se v podstatě odehraje dvakrát. Většina z nás tento technický detail prožije v hlubokém spánku.
Moderní technologie nám práci výrazně usnadňují – chytré telefony, tablety i počítače se přenastaví samy díky připojení k internetu. Ruční zásah vyžadují pouze tradiční mechanické hodiny, kuchyňské budíky nebo starší autorádia bez automatické synchronizace.
Největší radost přinese nedělní ráno těm, kdo si rádi dopřejí delší odpočinek. Hodina navíc v posteli je okamžitý bonus, který ocení prakticky každý – od rodičů malých dětí až po ty, kdo musí brzy vstávat do práce.
Z biologického hlediska je podzimní posun pro lidské tělo snazší než jarní. Cirkadiánní rytmus se s prodloužením noci vyrovná rychleji než s jejím zkrácením na jaře, kdy nám naopak jedna hodina chybí.
Skutečný dopad však pocítíme v tom, jak se změní naše vnímání světla během dne. Fyzická délka dne zůstane samozřejmě stejná, slunce nad obzorem stráví identický počet minut. Promění se ale náš vztah k dennímu světlu.
Ranní světlo versus večerní tma – co nás čeká?
Rána se stanou přívětivější. Svítání dorazí o hodinu dříve, což ocení zejména ti, kdo vyrážejí do práce nebo vozí děti do školy za ranního šera. Cesty za povinnostmi budou probíhat při denním světle, což psychicky pomáhá lépe se naladit na nový den.
Odvrácenou stranou mince jsou odpolední a večerní hodiny. Tma přijde náhle a razantně. Pro mnoho lidí představuje právě tento skok do večerního šera definitivní konec letní sezóny. Z práce se vracíme za soumraku, venkovní aktivity se smršťují do užšího časového okna.
Tento kontrast vyvolává každoročně debaty o smyslu celého systému. Původní argumenty o úsporách energie za svícení dnes působí zastarale v době LED technologií a průmyslové spotřeby elektřiny, která se řídí zcela jinými parametry.
Diskuze o zrušení střídání času se na evropské úrovni vedou už roky, jenže členské státy se nedokážou shodnout, které časové pásmo ponechat natrvalo. Dokud konsenzus chybí, platí zavedená pravidla. Česká vláda navíc v září 2026 schválila nařízení, kterým se střídání času v České republice oficiálně prodlužuje o dalších pět let – minimálně do roku 2031.
Poslední říjnový víkend roku 2026 tedy přinese dobře známý rituál, jen v nezvykle brzkém termínu. Standardní čas potrvá pět měsíců a k letnímu času se opět vrátíme v neděli 28. března 2027. Do té doby zbývá si užít hodinu navíc v posteli a připravit se na podzimní a zimní večery, které budou od tohoto okamžiku patřit teplému nápoji, klidu a pomalejšímu tempu.
Zdroje článku: cnn.iprima.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová