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Kvičení kozy, vytí psa. Tak diváci popsali hlas zpěvačky, které Habera v SuperStar dal zlatý lístek rovnou do TOP 50

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Osmnáctiletá Ellen Pospíšilová dostala od Pavola Habery zlatý lístek přímo do TOP 50. Diváci zuří, produkce mluví o rozdílu mezi zvukem ve studiu a v televizi.
Kvičení kozy, vytí psa. Tak diváci popsali hlas zpěvačky, které Habera v SuperStar dal zlatý lístek rovnou do TOP 50

Kvičení kozy, vytí psa. Tak diváci popsali hlas zpěvačky, které Habera v SuperStar dal zlatý lístek rovnou do TOP 50

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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