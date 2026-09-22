Kvičení kozy, vytí psa. Tak diváci popsali hlas zpěvačky, které Habera v SuperStar dal zlatý lístek rovnou do TOP 50

Třetí castingový díl SuperStar 2026 odvysílala Nova ve středu 16. září. O dva dny později, když na web přibyl bonusový materiál o Ellen a její cestě ke zlatému lístku, se pod příspěvky rozjela lavina komentářů, které její
hlas přirovnávaly ke kvičení kozy nebo vytí psa. Oficiální popis Novy přitom zněl úplně jinak: Ellen se prý svým energickým vystoupením „porotu pořádně ohromila“. Kdo je Ellen Pospíšilová
Ellen je z Říčan, studuje cestovní ruch a na casting dorazila s rodiči, sourozenci a kamarádkami. Ke zpěvu ji podle
TV Nova přivedla sestra. Před porotu se postavila s hitem Euphoria a následně zazpívala O nás dvou od Terezy Maškové. Výsledek? Čtyřikrát ano, a k tomu zlatý lístek od Habery.
Právě ten lístek je jádrem celého sporu. Ne proto, že by zlatý lístek byl v historii SuperStar novinkou; už v roce 2021 na Markíze existovala „zlatá kartička“ garantující postup. Nová je jeho váha.
Co zlatý lístek v roce 2026 skutečně znamená
Letošní ročník přinesl přepracovaný systém vyřazování. Kdo projde castingem se čtyřmi ano, ještě nemá vyhráno, čeká ho Golden Room, tedy
mezikolo s dalším sítem. Teprve odtamtud se skládá TOP 50. Navíc porota letos nemá předsedu a remíza 2:2 znamená konec. Žádná záchranná brzda.
Zlatý lístek tohle všechno obchází. Držitel přeskakuje Golden Room a vstupuje rovnou mezi padesátku nejlepších. Každý porotce smí v jedné epizodě udělit jen jeden takový lístek. Když ho Habera vytáhl pro Ellen, dal jí tím
výsadu, o kterou se ostatní soutěžící musí rvát přes dvojí vyřazování.
Podle
oficiálních pravidel se TOP 50 skládá ze 49 porotou vybraných soutěžících a jednoho držitele divoké karty, dalšího nového prvku letošního ročníku. Veřejně popsaná pravidla nepočítají s mechanismem, který by umožnil zlatý lístek dodatečně zrušit na základě divácké nevole. Bouře, která přišla po odvysílání
Třetí díl si ve středu večer naladilo 512 tisíc diváků starších patnácti let, v komerční cílové skupině 15-54 to bylo 196 tisíc se share 22,77 %; podle dat
MediaGuru večerní jednička. Jenže hlavní vlna reakcí dorazila až 18. září, po zveřejnění bonusového obsahu.
Komentáře byly tvrdé. Diváci psali, že se na soutěž přestanou dívat, že výkon neměl postoupit ani do dalšího kola, natož do TOP 50. Sekundární zdroje zachycují i výsměšná přirovnání hlasu a
spekulace, jestli nejde hlavně o rozjetí debaty kolem show. Produkce podle citace serveru eXtra.cz reagovala vysvětlením, že zvuk ve studiu zněl „úplně jinak“ než v televizním výstupu. Primární stanovisko se nám ale samostatně dohledat nepodařilo a žádný neupravený audiozáznam produkce nezveřejnila.
Haberova osobní reakce na kauzu k 21. září neexistuje. Dohledatelné jsou jen jeho obecnější výroky z rozhovoru pro iDNES, kde říká, že se „nebojí říkat pravdu“ a že „není pánbůh“, který vítěze pozná okamžitě.
VIDEO Proč letošní formát kontroverze zesiluje
Nová SuperStar je od startu navržená jako stroj na zapojení diváků: Golden Room, divoká karta, vlastní aplikace, bonusový obsah, oficiální podcast. Každý prvek prodlužuje životnost epizody za hranice lineárního vysílání. Kontroverzní porotcovský moment, ať už vznikl spontánně, nebo ne, do tohoto ekosystému přesně zapadá.
Důkaz o záměru nemáme. Co ale vidíme: nový formát dává porotě v castinzích ještě viditelnější a definitivnější moc. Když Habera vytáhne zlatý lístek, není to jen „postup dál“. Je to
přeskočení celého mezikola před kamerami, gesto, které se nedá přehlédnout. A právě proto vyvolává silnější reakce než v předchozích řadách. Co čeká Ellen dál
Krátkodobě jí zlatý lístek pomáhá, místo v TOP 50 má jisté bez dalšího síta. Dlouhodobě může negativní první dojem bolet. V castingové fázi rozhoduje výhradně porota, ale
od pozdějších kol přebírají moc diváci přes aplikaci a SMS. Vítěze SuperStar 2026 a výhru dva miliony korun určí nakonec jen oni. Ellen Pospíšilová má díky zlatému lístku náskok, který jí žádný komentář na sociálních sítích nemůže vzít. Otázka je, jestli jí totéž publikum dá šanci ukázat, proč ho Habera vytáhl.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Jana Šrámčíková