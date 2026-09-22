Karviná vyletěla z ligy a přišla skoro o celý kádr. Po devíti kolech druhé ligy jí to ale může být úplně jedno

A pak přišlo léto, které vypadalo jako likvidace. Kačor a Ayaosi zamířili do mistrovské Slavie. Boháč s Prebslem do Plzně. Ezeh do Zbrojovky. Papalelé do Artisu Brno. Skončila hostování Slončíka, Camary, Labíka i Fialy. Odešel trenér Marek Jarolím i celý jeho realizační štáb. Kdo sledoval karvinské léto zvenčí, mohl mít pocit, že se dívá na rozebírání klubu na součástky. Jenže po devíti kolech sezony 2026/27 je Karviná první. S osmnácti body, devatenácti vstřelenými góly a reálnou ambicí na okamžitý návrat.
Osmé místo, pohár, a pád
Klíčové pro pochopení celého příběhu je, odkud Karviná padala. Nebyla to sezona plná proher a nervózních tiskovek. Ročník 2025/26 zakončil MFK Karviná na historickém osmém místě Chance Ligy a k tomu přidal triumf v MOL Cupu. Jarolímův tým hrál nejlepší fotbal v dějinách klubu.
Rozhodnutí Etické komise FAČR to všechno smetlo ze stolu. Karviná se pokusila o odvolání, ale 28. června ho stáhla. 3. července LFA oficiálně potvrdila, že místo Karviné v nejvyšší soutěži zabere Artis Brno. Klub s prvoligovou kvalitou, prvoligovým rozpočtem a čerstvou pohárovou trofejí se přes noc ocitl ve druhé lize.
Léto plné odchodů
Jakmile bylo jasné, kam Karviná zamíří, začal exodus. Nebyl chaotický, spíš logický. Hráči, kteří měli prvoligovou úroveň, odcházeli na prvoligové adresy.
Nejbolestivější ztráty:
- Pavel Kačor a Emmanuel Ayaosi — přestup do Slavie Praha
- Sebastian Boháč a Filip Prebsl — oba do Viktorie Plzeň
- Lucky Ezeh — přestup do Zbrojovky Brno
- Papalelé — odchod do Artisu Brno, tedy paradoxně do klubu, který Karvinou nahradil v lize
K tomu skončila čtyři hostování a rozvázal se kontrakt s Vallem. Celkem odešla zhruba desítka jmen z áčka a širší rotace. A nebyli to jen hráči. Jarolím zamířil do Polska, s ním asistent Němec, trenér brankářů Pokorný i videoanalytik Červený. Přestavba zasáhla kabinu i lavičku.
Nová tvář, stará ambice
22. června 2026, tedy ještě před oficiálním potvrzením sestupu, klub představil nového trenéra. Roman West převzal mužstvo, které existovalo spíš na papíře než na hřišti.
Stavěl od základů, ale ne na zelené louce. Zůstala část osy: Lapeš, Samek, Fleišman, který prodloužil smlouvu s výslovnou ambicí vrátit Karvinou zpět. K nim přišly posily cílené na druhou ligu:
- Adam Kronus ze Zbrojovky — v devátém kole rozhodl výhru 3:2 nad Kroměříží dvěma góly
- Jakub Selnar ze Zbrojovky — druholigově ověřený středopolař
- Jakub Pira z Ostravy — výměnou za Skybu, který putoval opačným směrem
- Ondřej Šašinka — ofenzivní variabilita z letního soustředění v Ustroni
- Radim Breite — zkušenost a lídrovství do středu hřiště
West zároveň vytáhl hráče z B-týmu a dorostu: Franka, Endla, Cada, Motyčku, Fukalu. Karviná nesázela jen na jistotu, ale otevřela dveře mladým, kteří by v prvoligovém režimu na minuty čekali roky.
Sprint čtyř, ne útěk jednoho
Po devíti kolech Chance Národní Ligy 2026/27 vypadá čelo tabulky takhle:
|Pořadí
|Tým
|Body
|Skóre
|1.
|Karviná
|18
|19:12
|2.
|Ústí nad Labem
|18
|—
|3.
|Dukla Praha
|17
|—
|4.
|Jihlava
|16
|—
|5.
|Příbram
|14
|—
Karviná je první, ale jen díky lepšímu skóre před Ústím. Dukla, další bývalý prvoligový klub, ztrácí jediný bod. Jihlava dva. Mezi prvním a čtvrtým místem jsou dva body. Tohle není suverénní jízda, ale otevřený závod čtyř týmů, ve kterém může jediné zaváhání přehodit pořadí.
Šest výher a tři porážky z devíti zápasů ukazují tým, který umí vyhrávat, ale občas zakolísá. Devatenáct vstřelených gólů svědčí o ofenzivní síle; dvanáct obdržených naznačuje, že obrana po odchodu Boháče a Prebsla ještě hledá stabilitu.
Proč Karviná není běžný sestupující
Podle nás je podstata celého příběhu v jednom paradoxu: Karviná nešla do druhé ligy jako rozbitý tým, ale jako prvoligově kvalitní mužstvo přesunuté mimořádnou okolností o patro níž. I po masivních odchodech si nesla institucionální zázemí: stadion pro 4 833 diváků, mládežnickou základnu s 387 dětmi, podporu města a kraje, od února 2026 i minoritního akcionáře EC Group s 30% podílem.
Odchody paradoxně uvolnily prostor. Hráči, kteří by v první lize seděli na lavičce, dostali minuty. Mladíci z dorostu se posunuli do áčka. Nový trenér přinesl jiný pohled. A výsledek? Devět kol, první místo, devatenáct gólů.
Jestli to bude stačit na postup, rozhodne jaro. Dva body náskoku před čtvrtou Jihlavou nejsou polštář, jsou odrazový můstek, ze kterého se dá skočit nahoru i spadnout. Ale jedno je po devíti kolech jasné: ten tým, který v létě ztratil půlku kádru, celý realizační štáb a prvoligový status, hraje fotbal, jako by o nic z toho nepřišel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle