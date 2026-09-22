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Karviná vyletěla z ligy a přišla skoro o celý kádr. Po devíti kolech druhé ligy jí to ale může být úplně jedno

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Karviná stáhla odvolání a LFA ji přesunula do druhé ligy. Tým, který dokončil historicky nejlepší prvoligovou sezonu, sestoupil ne kvůli výsledkům, ale kvůli administrativnímu verdiktu.
Karviná vyletěla z ligy a přišla skoro o celý kádr. Po devíti kolech druhé ligy jí to ale může být úplně jedno

Karviná vyletěla z ligy a přišla skoro o celý kádr. Po devíti kolech druhé ligy jí to ale může být úplně jedno

Zdroj: Jenis/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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