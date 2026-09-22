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Mléko ježkovi nedávejte, i když ho vypije do dna: sedmisetgramové zvíře dehydratuje mnohem rychleji než pes

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Talířek mléka pod keřem patří k nejoblíbenějším způsobům, jak lidé na zahradě pomáhají ježkům. Je to pomoc, která zvíře posílá do záchranné stanice, a to, jak ochotně pije, o snášenlivosti nevypovídá vůbec nic.
Mléko ježkovi nedávejte, i když ho vypije do dna: sedmisetgramové zvíře dehydratuje mnohem rychleji než pes

Mléko ježkovi nedávejte, i když ho vypije do dna: sedmisetgramové zvíře dehydratuje mnohem rychleji než pes

Zdroj: Foto: ZngZng - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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