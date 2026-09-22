Býval to večerníček pro dospělé, dnes je z Ulice katalog trápení. Věrní diváci mluví o poslední kapce

Dlouhé roky seriál Ulice fungoval jako podvečerní pohodová zábava, jako takový večerníček pro dospělé. Člověk prostě odložil telefon, zapnul Novu a nechal se unést drobnými starostmi sousedů z paneláku. VIP život zaznamenal, že šéfdramaturgyně Iva Bergrová Ulici sama popisovala jako „
empatický seriál, který vypráví příběhy nás všech„. Jenže letos se z oddechovky stala spíš jakási přehlídka témat, která by zvládla naplnit celou sezónu kriminálky. A diváci, kteří u Ulice zestárli o dvě dekády, to dávají najevo. Dvacet let bezpečného přístavu
Ulice odstartovala 4. září 2005 a před časem odvysílala jubilejní
5000. díl, tedy 3 281 hodin seriálu, jejichž nepřetržité zhlédnutí by zabralo téměř 137 dní. Čtyři a půl měsíce čistého času stráveného v jedné fiktivní ulici. To číslo samo o sobě vypovídá o kulturním otisku, jaký v české televizi nemá obdobu. Síla Ulice nikdy nestála na šokujících zvratech. Stála na rituálu. Na tom, že divák věděl, co dostane: trochu dramatu, trochu humoru, trochu sousedské pospolitosti. Když v roce 2024 nastoupil do čela kreativní produkce Mario Kubaš, mluvil o záměru seriál „odlehčit“ a přidat humor. Jenže 21. sezóna dopadla jinak. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Co se navrstvilo
Problém není v tom, že by Ulice řešila vážná témata. Ta řešila vždycky, za dvě dekády jich zpracovala stovky. Problém je v hustotě. Podívejme se, co běželo souběžně:
Drink spiking Žofky – tajně podané drogy do nápoje, téma, u kterého Kubaš sám zdůrazňoval díry v české legislativě a snahu o osvětu. Stalking Adriany – měsíce natahovaná linka s neznámým pronásledovatelem, kolem které Nova dokonce spustila diváckou anketu „kdo je stalker“. Polyamorie – vztahové uspořádání, které herečka Smutná komentovala slovy „já to rozhodně neodsuzuju“, ale část publika to vnímala jako provokaci. „Palermo“ – linka kolem bosse podsvětí Malíka, která přinesla do sousedského seriálu atmosféru gangsterky. Politická vendeta Soni – navázaná na podsvětí, další vrstva napětí bez oddechu. Incel a toxická maskulinita – téma, na které byla produkce podle jarního materiálu Novy „nejvíce hrdá“.
Šest těžkých linek vedle sebe. Šest krizí bez protiváhy. Kde zůstal ten humor z Kubašových slibů?
Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Čísla zatím drží, nálada ne
Paradox 21. sezóny spočívá v tom, že sledovanost Ulice zatím nekolabuje. Loni na jaře sledovanost podle
MediaGuru byla 850 tisíc diváků 15+ a podíl 30 %. Nova veřejně tvrdí, že Ulice patří k nejsledovanějším pořadům v zemi a často je nejsledovanějším pořadem dne. Jenže sledovanost a spokojenost jsou dvě různé věci. Podle opakovaně citovaných reakcí ve fanouškovských skupinách a na diskuzních fórech míří kritika „snad na každou dějovou linku“. Výtky ke stalkerovi, k polyamorii, k celkovému tónu sezóny se neobjevují izolovaně, vracejí se v kombinaci a s odkazem na vzpomínku na sevřenější, vyváženější ročníky. A nová sezona právě startuje.
Kubašova obhajoba je konzistentní a upřímná. Ulice chce být „plátnem české společnosti“, reflektovat dění kolem nás, otevírat témata s přesahem. U drink spikingu výslovně řekl, že
chtěl upozornit na správné jednání v takové situaci. V projektu „S Ulicí na to nejste sami“ přišlo několik set dopisů a e-mailů od diváků, kteří popisovali, jak jim seriál pomohl v reálném životě. Mezi nimi byl i pár, který si s Ulicí spojil celé dvacetileté výročí od prvního dílu. Tady je ale jádro rozporu. Nikdo neříká, že vážná témata do Ulice nepatří, patřila tam vždycky. Otázka zní, kolik jich může běžet najednou, než se z podvečerního rituálu stane stresový test.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová