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Varnu měl v kontejneru. Kromě drog muž ukrýval i půlku zbrojnice

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Dennívýzva
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Mačety, kuše, policejní uniformy i suroviny k výrobě pervitinu. Jednadvacetiletý muž doplatil na drogy ukryté v autě. Kromě těch totiž brněnští policisté našli také klíče, jež je dovedly až ke skladovacím kontejnerům. Ty byly plné pokladů.
Varnu měl v kontejneru. Kromě drog muž ukrýval i půlku zbrojnice

Varnu měl v kontejneru. Kromě drog muž ukrýval i půlku zbrojnice

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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