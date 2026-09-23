Ve fotbalové Zbrojovce skončil asistent trenéra Saňák, nahradil ho ČervenkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ve fotbalové Zbrojovce skončil asistent trenéra Saňák, nahradil ho Červenka
Děravá trička, batohy i nefunkční kartáček. V brněnské Tržnici na Zelném trhu se v úterý konal Den oprav....
Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo...
Mačety, kuše, policejní uniformy i suroviny k výrobě pervitinu. Jednadvacetiletý muž doplatil na drogy...
Stovky Brňanů si v úterý zakoupily pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke stému výročí vzniku...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →