Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ve fotbalové Zbrojovce skončil asistent trenéra Saňák, nahradil ho Červenka

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fotbalová Zbrojovka Brno mění člena realizačního týmu. Asistent trenéra Jiří Saňák v klubu po roce a půl končí, podle Zbrojovky kvůli zdravotním problémům. Na jeho místo přichází Bronislav Červenka, který ještě v září působil jako hlavní trenér Zlína.
Ve fotbalové Zbrojovce skončil asistent trenéra Saňák, nahradil ho Červenka

Ve fotbalové Zbrojovce skončil asistent trenéra Saňák, nahradil ho Červenka

Zdroj: pixabay.com
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Brno, kuriozit plno. Do vedení chce výrobce kimchi i takřka stoletý muž
Brno, kuriozit plno. Do vedení chce výrobce kimchi i takřka stoletý muž
Brněnská tržnice ožila opravami. Senioři a studentky vraceli život starým věcem
Brněnská tržnice ožila opravami. Senioři a studentky vraceli život starým věcem

Děravá trička, batohy i nefunkční kartáček. V brněnské Tržnici na Zelném trhu se v úterý konal Den oprav....

Brno na dlani. Žlutý kopec oživí nový park s vyhlídkami
Brno na dlani. Žlutý kopec oživí nový park s vyhlídkami

Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo...

Varnu měl v kontejneru. Kromě drog muž ukrýval i půlku zbrojnice
Varnu měl v kontejneru. Kromě drog muž ukrýval i půlku zbrojnice

Mačety, kuše, policejní uniformy i suroviny k výrobě pervitinu. Jednadvacetiletý muž doplatil na drogy...

Brňané blázní po speciálních bankovkách, ve frontě čekají už druhý den
Brňané blázní po speciálních bankovkách, ve frontě čekají už druhý den

Stovky Brňanů si v úterý zakoupily pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke stému výročí vzniku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.