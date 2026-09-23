Brno, kuriozit plno. Do vedení chce výrobce kimchi i takřka stoletý muž

Téměř stoletý kandidát
Nejstarším kandidátem letošních voleb je devětadevadesátiletý brněnský architekt Viktor Rudiš. Do voleb se vydává za hnutí Nové Brno a na kandidátce je uveden jako architekt a autor sídliště Lesná. Na jeho podobě se přitom podílel spolu s dalšími architekty a urbanisty, mezi jeho další známé projekty patří například československý pavilon pro Expo 70 v japonské Ósace.
Druhým nejstarším kandidátem je devětaosmdesátiletý Antonín Sedláček. Stejně jako Rudiš kandiduje za hnutí Nové Brno. Na kandidátce je uveden jako projektant v důchodu. Na opačném konci věkového spektra je osmnáctiletý Leon Prokeš. Na kandidátce SPD je uveden jako živnostník. Je také jediným kandidátem v Brně, kterému je právě 18 let.
Kimchi, čokoláda i bezmotorové létání
Mezi kandidáty se najdou také lidé s poněkud netradičními profesemi. Zaujme určitě čtyřiašedesátiletá Hana Zejdová, která kandiduje za koalici BRNO NAPLNO. Její profesí je podle kandidátky mistryně Evropy v bezmotorovém létání.
Na kandidátce Pirátů a Fakt Brno TU! se zase objevuje čtyřicetiletý Petr Dimitrov. Ten se živí jako výrobce kimchi. A netradiční povolání má i třiačtyřicetiletý Filip Teplý, který kandiduje za stejnou koalici. V kolonce povolání má uvedeno, že je majitelem čokoládovny.
Čtyřicetiletý Jiří Tlamka kandiduje za Nové Brno a jako své povolání uvádí OSVČ - Vinohradský kutil. Do zastupitelstva chce také certifikovaná dula. Jitka Matýšková je na stejné kandidátce a je jí jednačtyřicet let.
Údaje o kandidátech vycházejí z interaktivní mapy pro komunální volby, které připravil server iROZHLAS.cz.
Za Motoristy kandiduje šedesátiletý Lubor Novák, která je zároveň prezidentem mezinárodní sportovní střelecké organizace. Jeho stranickým kolegou je osmačtyřicetiletý automobilový závodník Martin Chytil.
Marek Fišer má čtyřicet tři let, kandiduje za hnutí Za Lužánky a v kolonce povolání má mimo jiné uvedeno, že je kosmopolita a polyglot. Kandiduje již počtvrté. Po jeho boku se o mandát uchází člověk, který se označuje jako vůdčí osobnost fanoušků. Sedmatřicetiletý Lukáš Winkler se pyšní tím, že je vztyčnou osobou fanoušků brněnské Zbrojovky. Šestadvacetiletá Ellen Sordo taktéž kandiduje za koalici Za Lužánky, je uvedena jako make-up artist.
Zelené reprezentuje například pětačtyřicetiletý hudebník Jiří Malenovský, který již řadu let provozuje známou rostlinnou restauraci.
Cenu za nejzajímavější jméno by zajisté získal třiadvacetiletý student matematiky. Marek Dartagnan Rychlonozka Sedláček kandiduje za Nové Brno.
Bývalý šéf zoo i kandidát s desítkami funkcí
Kuriozit se se na kandidátkách najde celá řada. Za Přísahu kandiduje dvaasedmdesátiletý Martin Hovorka. Jde o muže, který strávil čtvrtstoletí v čele brněnské zoologické zahrady a coby ředitel se výrazně podílel na jejím směřování. Na billboardech s jeho fotkou, které jsou vystaveny v ulicích celé metropole, přitom stojí poněkud kontroverzní slogan „Aby konečně zoo nebyla ostudou“.
Lídr kandidátky ANO 2011 Václav Trojan v současné době zastává desítky funkcí. Kromě poslaneckého mandátu je místostarostou Židenic, má krajský mandát je členem řady výborů, komisí, podvýborů, meziparlamentních skupin a dozorčích rad. Je také například šéfem pěstírny konopí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny nebo odborným asistentem v Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.
Proti kumulaci funkcí přitom dlouhodobě brojí šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Krajská předsedkyně ANO a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová přitom za pracovní vytížení v posledních týdnech výrazně kritizuje jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který se mimo jiné nyní uchází o křeslo v Senátu.
Schillerová Grolicha označila za sedm funkcí v jednom saku, hejtman jí výčet vrátil. Trojan připustil, že by se v případě zvolení některých mandátů mohl vzdát. Uvedl, že řada z nich je buď nehonorovaná, nebo podle něj špatně placená