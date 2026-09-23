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Brno na dlani. Žlutý kopec oživí nový park s vyhlídkami

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Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku si zachová divoký charakter bývalých zahrad a sadů, prostor u Vaňkova náměstí a někdejší pivovarské ledárny Kréta budou upravenější.
Brno na dlani. Žlutý kopec oživí nový park s vyhlídkami

Brno na dlani. Žlutý kopec oživí nový park s vyhlídkami

Zdroj: Brno - střed
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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