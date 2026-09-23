Brno na dlani. Žlutý kopec oživí nový park s vyhlídkamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brno na dlani. Žlutý kopec oživí nový park s vyhlídkami
Stovky Brňanů si v úterý zakoupily pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke stému výročí vzniku...
Na podzim se Brno promění v prostor pro kreativitu, tvorbu a design s festivalem Kreativní Brno. Festival...
Tragicky skončila dnes ráno nehoda osobního a nákladního auta u Krhova na Blanensku. Řidič osobního vozu...
Dvanáctiletá sportovkyně z Brna patří mezi světovou špičku v brazilském jiu-jitsu. Disciplíně se věnuje jen...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →