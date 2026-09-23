Brněnská tržnice ožila opravami. Senioři a studentky vraceli život starým věcem

Akce navázala na loňský pilotní ročník, který se zaměřoval výhradně na oděvy. Letos se pořadatelé z Nadace Veronica a Vysokého učení technického v Brně (VUT) rozhodli nabídku rozšířit.
„Loni v červnu jsme přišli s akcí Repair Day poprvé, tehdy šlo jen o opravy oblečení. Mělo to skvělé ohlasy, proto jsme program rozšířili o spravování drobného elektra, ukázky renovace nábytku nebo znovuvyužití starého textilu,“ uvedla ředitelka Nadace Veronica Helena Továrková. Zkušenosti seniorů i nápady studentů
Klíčovou roli v rozšíření programu sehrálo mezigenerační propojení. K opravám elektroniky a nábytku organizátoři přizvali seniory a seniorky z Univerzity třetího věku VUT. Podle koordinátorky udržitelnosti na VUT
Kateřiny Myslivcové je pro univerzitu právě toto spojení generací velmi cenné .
Snaha o záchranu drobné elektroniky.
„Naši senioři z univerzity třetího věku předávají své praktické dovednosti a studenti zase hledají nové způsoby, jak věci využít,“ vysvětlila Myslivcová s tím, že myšlenka udržitelnosti a dalšího využívání funkčních věcí je seniorům velmi blízká.
O záchranu a přešívání textilu se postaraly studentky oboru Oděv a udržitelný design ze Střední školy umění a designu Brno, které v rámci odborné praxe předváděly upcyklaci v praxi – například jak starou košili proměnit v halenku nebo obnošené džíny v praktický kapsář do skříně.
Ukázka výrobků z džínoviny i s tištěným návodem, podle kterého si návštěvníci mohli vyrobit vlastní gumičku.
„Připravily jsme si se spolužačkou pár výrobků, které budeme dneska spolu s návštěvníky vyrábět. Nejjednodušší je gumička do vlasů ze staré džínoviny,“ popisovala na začátku odpoledne studentka Aneta Gorčáková. Šance pro starou vrtačku i židli
Během úterního odpoledne zamířily do Tržnice desítky lidí. Mezi opravenými kousky byl batoh, roztržené tričko nebo třeba utržené poutko u ručníku. Návštěvníci donesli i rozbité zubní kartáčky, staré rádio nebo dřevěnou židli.
Oprava dřevěné židle v akci.
„Budu mít klidné svědomí, že jsem pro to udělala vše, než to definitivně vyhodím,“ poznamenala jedna z návštěvnic před pokusem o záchranu drobné vrtačky.
Akci doprovodil květinový bleší trh Nadace Veronica s poradnou pro pěstování pokojových rostlin, swap oblečení, burza šicích potřeb darovaných z textilní dílny spolku Vesna či ekoporadna zaměřená na šetrný úklid. Zájemci si vyzkoušeli také výrobu semínkových kuliček pro výsadbu zeleně.
Výtěžek z dobrovolných příspěvků za opravy i doprovodný program využije Nadace Veronica na podporu pobytů v přírodě pro hendikepované děti a na výsadbu jedliček a cenných listnáčů v lesích. Akce se konala v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.