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Brněnská tržnice ožila opravami. Senioři a studentky vraceli život starým věcem

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Děravá trička, batohy i nefunkční kartáček. V brněnské Tržnici na Zelném trhu se v úterý konal Den oprav. Senioři z univerzity třetího věku spolu se studentkami střední školy pomáhali za dobrovolný příspěvek příchozím zachránit poškozené předměty před vyhozením do koše.
Brněnská tržnice ožila opravami. Senioři a studentky vraceli život starým věcem

Brněnská tržnice ožila opravami. Senioři a studentky vraceli život starým věcem

Zdroj: Kateřina Pospěchová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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