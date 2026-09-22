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Vápenná odvolala starostu dva týdny před volbami. Kvůli čestnému prohlášení

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Zastupitelstvo obce Vápenná na Jesenicku dva týdny před volbami odvolalo z funkce starostu Leoše Hanniga. Důvodem ovšem není to, že by ve funkci neobstál, ale formality okolo čestného prohlášení.
Vápenná odvolala starostu dva týdny před volbami. Kvůli čestnému prohlášení

Vápenná odvolala starostu dva týdny před volbami. Kvůli čestnému prohlášení

Zdroj: Obec Vápenná
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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