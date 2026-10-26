V úterý ve 20:00 zrušte plány: Nova Cinema vytáhne nejbrutálnější akční jízdu devadesátek

Devadesátky uměly něco, co dnešní digitální studia nedokážou ani za miliardy: nechaly věci vybuchnout doopravdy. Hřmot, žár a tlaková vlna se otiskly do každého záběru a divák to poznal okamžitě.
Právě tehdy vznikla jedna z nejoblíbenějších policejních akcí, v níž se dvojice hrdinů hádá stejně vášnivě, jako střílí. Každá hláška sedí, každý záběr voní prachem a benzínem.
Sedm dní do penze a spiknutí v ulicích
Je to Smrtonosná zbraň 3 z roku 1992, kterou režíroval Richard Donner. Do rolí se vrací Mel Gibson jako nevyzpytatelný Martin Riggs a Danny Glover jako unavený Roger Murtaugh, kterému zbývá do odchodu do penze sedm dní.
Jeden unáhlený zásah horkokrevného parťáka stačí a sedmipatrová budova se během několika sekund hroutí k zemi. Místo čestného uznání přichází degradace na obyčejné pochůzkáře.
Jenže na ulici čeká mnohem větší případ. Z policejních skladů mizí těžké zbraně a zločinci mají speciální munici, která prorazí neprůstřelné vesty. Za vším stojí bývalý policista Jack Travis v podání Stuarta Wilsona, který zná všechny postupy i slabiny systému.
Hrdinům se do cesty staví i nekompromisní vyšetřovatelka vnitřních záležitostí Lorna Coleová, kterou hraje Rene Russo. V příběhu se objevuje také věčně žvanící Leo Getz s tváří Joea Pesciho. Každá sekunda tu rozhoduje o přežití.
Skutečná demolice a jizvy, které vznikly na place
Úvodní destrukce budovy není žádný studiový trik ani zmenšený model. Produkce zaplatila městu Orlando 165 000 dolarů za právo odpálit jeho starou radnici při řízené demolici.
V záběru se jako přihlížející úředník dokonce mihne tehdejší starosta Bill Frederick. Rozpočet 35 milionů dolarů, dnes zhruba 78 milionů, stačil na podívanou, jakou dnešní digitální velkofilmy jen těžko napodobují.
Rene Russo se na roli připravovala poctivě a trénovala bojové umění silat. Většinu fyzicky náročných scén zvládla bez záskoku, takže její Lorna drží krok s mužskými kolegy v každém záběru.
Legendární scéna, v níž hrdinové poměřují své jizvy, vznikla z velké části jako čistá improvizace herců přímo na place. Právě taková spontánnost dává filmu lidskou tvář, kterou žádný scénář nenapíše na přání.
Když tržby v kinech překonaly hranici 100 milionů dolarů, studio Warner Bros. poděkovalo po svém. Režisérovi i hlavním hvězdám darovalo nové luxusní vozy značky Range Rover.
Nejvýdělečnější díl série, který diváky dodnes drží
Celosvětové tržby přesáhly 321,7 milionu dolarů, a z třetí Smrtonosné zbraně se tak stal nejvýdělečnější díl čtyřdílné série. Film získal MTV Movie Awards za nejlepší akční scénu a nejlepší filmovou dvojici i ocenění BMI Film Music Award. Na Kinobox.cz má hodnocení 80 %.
Diváci si na něm cení hlavně energie.
Třetí díl neztrácí nic z energie předchozích filmů. Dvojice Gibson a Glover šlape perfektně, Rene Russo skvěle doplňuje partu a scéna s porovnáváním jizev je už dnes kultovní akční klasikou,
shrnuje jeden z věrných fanoušků.
Doboví kritici i pamětníci se shodují v jednom: poctivá kaskadérská akce, humor a přirozená chemie mezi postavami fungují bez jediného digitálního efektu. Právě to dělá z filmu žánrový vrchol.
Kdy zapnout adrenalin
Tahle jízda plná výbuchů, hlášek a perfektní souhry dvou hrdinů je důkazem, že dobrá akce nestárne. Film Smrtonosná zbraň 3 odvysílá stanice Nova Cinema v úterý 27. října 2026 ve 20:00.
A jak je to u vás? Patří scéna s jizvami i vám mezi nejlepší momenty akčních devadesátek, nebo máte svého favorita jinde? Napište nám do diskuse.
Zdroje článku: kinobox.cz, en.wikipedia.org, mentalfloss.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá