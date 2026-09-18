Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V soutěži Direct Impact Prague bodovala Triad Prague nebo AC Sparta Praha

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vítězem 24. ročníku marketingové ceny Direct Impact Czech se stala agentura Triad Prague (na fotce vlevo spolumajitelka Petra Jankovičová) za "konzistentní kvalitu napříč různými projekty a kategoriemi". Titul Zadavatel ročníku získal fotbalový klub AC Sparta Praha. Grand Prix patří projektu Bouračka.cz - online hlášení o nehodě od McCann Prague pro Českou kancelář pojistitelů ve spolupráci
V soutěži Direct Impact Prague bodovala Triad Prague nebo AC Sparta Praha

V soutěži Direct Impact Prague bodovala Triad Prague nebo AC Sparta Praha

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Borkovcova Partners Banka nasype stovky tisíc do mladých hudebních talentů
Borkovcova Partners Banka nasype stovky tisíc do mladých hudebních talentů
Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize
Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize

Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) s několikaměsíčním zpožděním napravuje strategickou chybu,...

Křetínského online supermarket Košík.cz prohloubil ztrátu téměř na 900 milionů
Křetínského online supermarket Košík.cz prohloubil ztrátu téměř na 900 milionů

Internetový supermarket Košík.cz stále zůstává ekonomicky závislý na finanční podpoře svých majitelů,...

V červenci nejvíce klesly prodeje Práva, Hospodářské noviny opět pod 20 tisíc výtisků
V červenci nejvíce klesly prodeje Práva, Hospodářské noviny opět pod 20 tisíc výtisků

V sedmém měsíci 2026 meziroční pokles průměrného prodaného nákladu (print plus elektronická verze) vykázalo...

V nových Zrádcích se objeví i novinářka kontroverzního Deníku N „Zdíša“ Pokorná
V nových Zrádcích se objeví i novinářka kontroverzního Deníku N „Zdíša“ Pokorná

Televize Prima oznámila všechny soutěžící, které se zúčastní třetí řady populární reality soutěže TV Prima...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.