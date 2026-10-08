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V roce 1980 přišly oslavy konce páry. V roce 1981 Štokry ještě tahaly náklad

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Slavnostní rozloučení v Liberci roku 1980 nebylo poslední dopravní prací páry. Rozlišujeme plánované výkony, pozdější nasazení a historické vlaky.
Čelní pohled na parní lokomotivu s tabulkou 556.0510 a červenou hvězdou v hale depozitáře.

Čelní pohled na parní lokomotivu s tabulkou 556.0510 a červenou hvězdou v hale depozitáře.

Zdroj: Art Jarka / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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