Měl sloužit jen patnáct let jako levná nouzová záplata. Z dočasného provizoria se stal fenomén, který na kolejích přežil pád komunismu i rozpad státu

Nezaměnitelné hnědé koženkové lavice, drncavé poskakování na každém styku kolejnic a pekelné horko z topení sálající přímo pod sedadly. Červeno-krémový motorový vůz řady M 152.0 (později přeznačený na řadu 810) z Vagonky Studénka se od poloviny 70. let stal všudypřítomným symbolem československých lokálek. Šalamounské rozhodnutí konstruktérů použít motor a automatickou převodovku z městského autobusu Karosa zachránilo stovky regionálních tratí před zrušením, i když cestujícím připravilo jízdu plnou svérázných zážitků.
Tato technicko-historická rekonstrukce vychází z doložených odborných a archivních pramenů: ze železniční sbírky
Národního technického muzea (NTM) v Praze, z historických fondů Českých drah a Železničního muzea v Lužné u Rakovníka, z originálního Návodu k obsluze a udržování motorového vozu řady M 152.0 (Vagonka Tatra Studénka, 1976), z odborného atlasu lokomotiv Jindřicha Beka a z dobových hospodářských záznamů v digitálním archivu periodik AV ČR (deník Rudé právo). Konfrontace výrobních výkresů a provozních zpráv ukazuje, jak pragmatický konstrukční kompromis zformoval cestování celých generací. Dědictví po Hurvínkovi: Proč Studénka vsadila na autobusové díly
V první polovině 70. let stálo vedení Československých státních drah (ČSD) před akutní krizí: legendární poválečné motoráky řady M 131.1 zvané Hurvínek s dřevěnými lavicemi a hlučným vzduchem chlazeným motorem Tatra byly na pokraji životnosti. Provoz parních vlaků na venkovských lokálkách byl neúnosně drahý a hrozilo masivní rušení regionálních spojů. Železnice potřebovala nový, mimořádně lehký a levný motorový vůz.
Inženýři ve Vagonce Tatra Studénka zvolili geniálně pragmatické řešení: místo vývoje drahého železničního agregátu sáhli do zavedené automobilové velkosérie. Pod podlahu nového vozu zastavěli ležatý vznětový šestiválec
LIAZ ML 634 o objemu 11,9 litru a výkonu 155 kW (211 koní), který byl doplněn dvoustupňovou hydromechanickou automatickou převodovkou Praga 2M70. Šlo o naprosto shodné pohonné ústrojí, jaké v té době pohánělo tisíce městských linkových autobusů Karosa ŠM 11. Díky tomu byly náhradní díly okamžitě dostupné a údržbu motoru zvládl každý garážový mechanik. Interiér motorového vozu s nezaměnitelnými hnědými koženkovými lavicemi v uspořádání 3+2. Topení pod sedačkami v zimě hřálo tak intenzivně, že tavilo podrážky bot. Koženka, zářivky a sálající teplo: Rituál cesty lokálkou
Interiér vozu M 152.0 byl zhmotněním normalizačního minimalismu. Do prostoru pro cestující se vešlo 55 sedících pasažérů na lavicích potažených odolnou hnědou koženkou v uspořádání 3+2 naproti sobě. Strop osvětlovaly strohé zářivky a zavazadla se odkládala na lehké hliníkové rošty nad hlavami. Největší legendou se však stalo vytápění.
Chladicí okruh motoru LIAZ byl vyveden přímo do mohutných plechových radiátorů umístěných pod sedadly. V tuhých zimních měsících to znamenalo, že motoráček fungoval jako pojízdná sauna. Kdo seděl na sedadle přímo nad výdechem topení a neopatrně si opřel nohy o plechový kryt, riskoval doslova roztavení gumových podrážek zimních bot. Teplotní komfort v kabině byl extrémní – buď nesnesitelné horko, nebo průvan z netěsnících oken spouštěných koženým páskem.
Cesta do Brna před érou navigací: Jak fungoval motorest Devět křížů na D1 Proč dostal přezdívku Orchestrion a Šukafon
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Orchestrion vzniklo v narážce na slavný televizní seriál Chalupáři: rytmické cvakání elektrických stykačů, pískání kompresoru a mechanické zvuky automatické převodovky Praga při řazení připomínaly složitý hrací stroj. Druhá rozšířená přezdívka, poněkud jadrnější Šukafon, odkazovala na specifický jízdní projev.
Vůz totiž neměl otočné podvozky, ale pouhé dvě samostatné nápravy s pevným rozvorem osmi metrů. Na rovných kolejích jel klidně, ale na zanedbaných venkovských lokálkách se na každé výhybce a spoji kolejí divoce rozkymácel. Vůz poskakoval, házel cestující ze strany na stranu a při brzdění do zastávky vydával táhlý pískavý tón litinových brzdových špalků, který byl slyšet na kilometry daleko do lesů.
Dvounápravová konstrukce s ležatým motorem LIAZ pod podlahou znamenala levný provoz, na nerovných kolejích lokálek však způsobovala pověstné kymácení. Samoobslužný provoz a záchrana venkovských tratí
Klíčovým přínosem řady M 152.0 byla ekonomika provozu. Na rovinatých tratích spotřeboval motoráček přibližně 30 až 35 litrů motorové nafty na 100 kilometrů, což bylo v porovnání s parní či těžkou motorovou trakcí zanedbatelné číslo, jak připomíná náš rozbor
cen pohonných hmot v ČSSR. Vůz byl navíc uzpůsoben pro provoz bez průvodčího: strojvůdce seděl v malém proskleném stanovišti hned vedle nástupních dveří a na malých zastávkách sám prodával klasické lepenkové jízdenky.
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Původní plány počítaly s tím, že M 152.0 bude pouze přechodným řešením s plánovanou životností 12 až 15 let. Celkem bylo ve Studénce vyrobeno 678 vozů pro ČSD a další stovky na export do Maďarska. Z provizoria se však stal nezničitelný držák: motoráčky přežily pád komunismu, rozpad státu i novodobé modernizace na jednotky Regionova. Pro miliony Čechů a Slováků tak zůstává hranatá silueta Orchestrionu nesmazatelnou kulisou prázdninových cest, ranního dojíždění do škol a nostalgické poetiky české železnice.
Zdroje fotografií Motorový vůz M 152.0 v roce 1989: Foto: Petr Štefek / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Interiér motorového vozu řady 810: Foto: Honza Groh / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) Motorový vůz ČSD M 152.0: Foto: R.D. / Wikimedia Commons / CC BY 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)