Amazon má v plném vlastnictví Jamese Bonda a na svou platformu Prime Video občas posílá velmi ambiciózní projekty, jimž nicméně nedopřál ani limitovanou distribuci v kinech. Takový streamovací výhoz má čerstvě za sebou také životopisný Madden v režii Davida O. Russella, jenž se v minulé dekádě často ucházel o Oscara. Nicolas Cage a Christian Bale se transformovali do rolí trenéra amerického fotbalu, jenž se posléze podílel na vývoji revoluční videohry od EA, a majitele týmu Oakland Raiders, jenž parťákovi s podlomeným zdravím nechtěl dopřát klidný důchod. Energická sága dvou posedlých, v zámořském sportovním okruhu kultovních existencí je bohužel značným postmoderním chaosem.
Jmenoval se John Madden a většího (doslova) trenéra možná americká NFL nikdy nepoznala. Charismatický, výřečný stratég s Raiders v 70. letech opakovaně usiloval o Super Bowl, avšak znovu a znovu končil před branami téhle zámořské sportovní mekky. Přesto měl plnou podporu Ala Davise, zaníceného fanouška, kamaráda a shodou okolností také majitele úspěšného klubu, s nímž trávil dlouhé hodiny nad rozebíráním zbrusu nové taktiky, kterou zanášel do své soukromé bible v podobě obsáhlých trenérských zápisků. Ti dva byli dle Davida O'Russella (Terapie láskou, Fighter, Tři králové) nerozluční a filmový Madden vrhá celý Oakland rovnou do víru fotbalového šílenství, jež obklopuje několikátý sukcesivní pokus o dobytí Super Bowlu.
Nicolas Cage
přijal štědré maskérské dary a naladil výraznou intonaci pro úlohu celkem bodrého muže od rodiny (manželka v podání Kathryn Hahn
a dva dobře živení synové), jenž nicméně na posezení u krbu nebo na grilování s věrným sousedem, fanouškem Vincem (Shane Gillis
), nemá čas. Zatímco řada sportovních biografií zanáší před svého protagonistu sportovní cíl v podobě výhry, comebacku či umlčení veřejné skepse, Madden směřuje k vytouženému Super Bowlu už v prvním, notně vyčerpávajícím aktu. S Davisem ještě večer po prohraném finále kují plány na další sezónu a rodina vyjadřuje tatínkovi (spíš ale koučovi) podporu, ačkoli jeden ze synů by jednou rád fandil také celkově vítěznému týmu (a John ho za to laškovně – do jisté míry – chytne do kravaty).
Hůře se to má s manželkou Virginií, která sice příkladně fandí, ale současně dává otevřeně najevo své plány na rozvod, pokud se John konečně neusadí doma. A to jak přímo před manželem, který je ale většinou myšlenkami jinde, tak i v pomyslných zpovědních chvilkách rovnou do kamery – O. Russell, jenž si také napsal scénář, totiž příběh rekonstruuje částečně formou dokumentu. Je nám tedy víceméně odepřeno následovat postupný psychologický vývoj postav, vhozených na hřiště principem in medias res a reagujících na všední podněty velmi nestandardně. Tvůrce zjevně Maddena považuje za vtipnou anomálii a také Bale pojal Davise jako stylizovaného blázna, na něhož nejde klasickou lidskou psychologii aplikovat.
Sledujeme tedy v překotném tempu, kdy se často bleskově skáče mezi lokacemi a také mezi jednotlivými ročníky (zprvu fotbalovými, následně pak komentátorskými, když John nuceně odejde do důchodu a usedne na pozici hlasatele), dvě výrazné postavičky s nesporně karikaturní povahou i image. Cage i Bale se do rolí opřeli dle očekávání – Nic to má dlouhodobě ve zvyku a v Maddenovi, jenž v důchodu vede na gauči vášnivé fotbalové debaty se svým psem, našel chybějící transformativní prvek své nedávné kariéry; Bale zase hraje přesně tak, jak si dopředu představíte, pokud jste viděli například Russellův Špinavý trik nebo hvězdami napěchovaný Amsterdam, který před čtyřmi lety v kinech shořel na uhel. Davis je v příběhu jakousi neústupnou eminencí, která Johna navzdory manželčiným přáním tlačí zpět na lavičku a v hrdinovi přiživuje úzkost, že z gauče se do fotbalové síně slávy nedostane.
Také Maddenovi, ač jako trenér před předčasným koncem dosáhl všeho, jde poněkud sobecky o to, aby po sobě v milované životní sféře něco zanechal. Fotbal je pro jinak nepraktického muže opravdu vším, a pokud film v něčem funguje, pak právě v přenesení této osobní posedlosti na diváka. Publikum koneckonců nemůže počítat se strhujícím sportovním dramatem, které by podobně jako Vítězové a poražení spojilo atraktivní zákulisní politiku a vztahy s adrenalinově inscenovaným děním na hřišti, kde se takřka o všem rozhodovalo. Samotná hra tu má prostor jen v několika záběrech, jinak většinou vidíme maximálně načrtnuté symboly a kombinace poletující kolem Maddena s matematickou precizností, což se samozřejmě hodí pro taktickou konstrukci přelomové fotbalové videohry.
Dramaturgická rozlétanost filmu by se možná dala omluvit tím, že po většinu času jsme implicitně situováni do Johnovy hlavy. Na hrdinu, a tedy i na diváky se valí podněty ze všech stran, do osobního prostoru a také do domu mu vpadávají velmi svérázné postavy, které jako kdyby vypadly z Pixelů nebo z jiných ansámblových filmů Adama Sandlera. Madden je přiznanou komedií, ačkoli humor většinou vyplývá právě z žoviálního vystupování vedlejších aktérů a z otevřené povahy Johna, jenž je zkrátka dokonalou karikaturou trenérského maniaka (opakovaně si představuje, že sochy v síni slávy po smrti ožívají) a následně moderátora, který ve studiu používá přirovnání a kreslí taktiky, z nichž zůstává rozum stát. Příběh je v tom i vtipně satirický, jenže zároveň nikdy nevěnuje dost prostoru ničemu, k čemu se vcelku chaoticky dopracovává.
Byť na Johnův rytmus se s trochou benevolence dokážeme naladit (pokud se oprostíme od toho, že choleričtější verze se Sandlerem by filmu vlastně prospěla), ostatní aktéři do vyprávění skutečně vstupují nárazově, skoro nic se o nich nedozvíme a jsou oběťmi toho, že O. Russell upřednostňuje skokový přehled postmoderní doby před lidským příběhem, s nímž se lze ztotožnit. Trpí tím zejména Virginie a celá rodinná linie, která je dramaturgicky nejvíc rozsekaná – krájením fabule snímek připomene Sandlerův Klik, v němž hrdina přeskakoval méně příjemné životní kapitoly.
Madden by byl dobrý jako průřez několika fázemi profesní a posléze skoro mytické popularity, z níž se v dnešní rychlé době těší hlavně člověk úspěšný v showbyznysu – John svým koučováním a moderováním nevědomky přijal status celebrity, čehož pak – stejně jako jeho „biblických“ fotbalových strategií – tvůrci videohry s jeho jménem využijí. I k tomu by ale bylo zapotřebí chytit se něčeho lidského, což nám O. Russell ve svém možná nejpovrchnějším módu neumožňuje.
Vypravěčská nekompetence vynikne obzvlášť v závěru, kdy nám dochází, že tohle měl být hlavně příběh o přátelství. Bizarní hrdinové a jejich partnerky (Balea na scéně doprovází Sienna Miller), mezi nimiž film několikrát dělá paralely, aniž by vzniklý kontrast rozváděl hlouběji než pro pouhé situační pobavení, bohužel procházejí mnoha dalšími, volněji ukotvenými a často nezajímavými věcmi. Pokud chcete film o zvláštním přátelství, rychle jděte do kina na Divokého koně Devítku; v zábavném i dramatickém příběhu o vzniku slavné hry vám zase vyhoví Apple TV s Tetrisem. Madden využívá své postavy a jejich táhnoucí se poddimenzovaný konflikt („podpoř mou hru“ – „vrať se trénovat“) k tomu, aby prohluboval mýtus, který musíme mít za každým kulturním (a sportovním) milníkem. O. Russell ale prohloubil spíš bonmot, který je v případě excentrického Maddena jednodušší – a jeho postmoderní mytizace je tedy dost absurdní a narativně vykloubená.