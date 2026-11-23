Diváci dnes znají Djanga především díky postmoderní verzi Quentina Tarantina z roku 2012. Také v ní se ale krátce objevil dnes pětaosmdesátiletý oslavenec Franco Nero, jenž mlčenlivého pistolníka poprvé ztvárnil v kultovním spaghetti westernu Django z roku 1966. Italský herec známý z řady hollywoodských produkcí a z bizarního experimentu Post Coitum Juraje Jakubiska má výjimečnou kariéru a snadno rozpoznatelnou tvář, ale lidé obojí neustále asociují jen s průlomovým hitem. „Každý můj film je Django,“ žertoval Nero v rozhovoru pro americká média.
„Každý má svou první lásku a tou mou byl western,“ vzpomínal Nero, jenž se narodil za války v Parmě jako Francesco Clemente Giuseppe Sparanero. „Když jsem jako dítě snil o filmu, vždycky jsem si představoval, že budu kovbojem na bílém koni. Každý herec chce natočit western. Když mi ale nabídli roli ve filmu Django, nejprve jsem o ni nestál. Byly to prostě filmy. Studoval jsem v milánském Piccolo Teatro a byl jsem divadelním hercem.“
Když přišla zprvu pochybná nabídka od režiséra Sergia Corbucciho, jehož Tarantino ve svém Tenkrát v Hollywoodu popsal jako druhého nejlepšího režiséra spaghetti westernů na světě (tím prvním byl samozřejmě Sergio Leone), Nero už za sebou nicméně měl pár filmových zkušeností. O pardála jeho intenzity se ostatně producenti rvali a byl vhodnou antitezí elegantnější italské póze Marcella Mastroianniho. „Vlastně mě objevil John Huston, který mě obsadil do role Ábela ve svém biblickém velkofilmu Bible,“ zmínil herec svou ranou mezinárodní zakázku s režisérem Maltézského sokola, kde s ním vystupovali herci jako Richard Harris a Peter O'Toole.
Newman s McQueenem se jezdili dívat
Kývnul ale i na Djanga, který měl navenek všechny parametry rychlé filmové tragédie. „Django se natáčel ve velkém spěchu. Začali jsme v prosinci 1965 a už v březnu 1966 šel film do kin. Neměli jsme žádný skutečný scénář. Během vánoční přestávky napsal Bruno Corbucci, bratr režiséra Sergia, takzvanou scalettu – něco mezi synopsí a podrobnějším nástinem děje, stále však ještě ne plnohodnotný scénář.“ To však podle Nera tehdy nebylo kdovíjak neobvyklé. „Vzpomínám si, jak jsem odjel do Karibiku natáčet film Lovec žraloků pro Enza G. Castellariho a všechny kopie scénáře se ztratily poté, co italský herec, který ho měl překládat, přišel o zavazadla. Pro Italy to ale nebyl žádný problém, nikdo z toho neměl strach. Prostě jsme natáčeli den po dni a film postupně vznikal.“
Herec tak možná nevěřil, že film vůbec dotočí, ale právě silný improvizační přístup zajistil příběhu nekompromisního mstitele tak hrubý, zdánlivě neopracovaný a přece mimořádný tvar. „Přišli jsme na plac a Corbucci se mě zeptal: ‚Kolik jich dneska zabijeme, Franco? Dvacet? Třicet? Myslím, že třicet.‘“ To odpovídalo říznému dílu, z něhož byli paf také za oceánem. Spaghetti westerny si tehdy především díky Leoneho rodící se dolarové trilogie ve Spojených státech získávaly věrné diváky, mezi nimiž byly i přední herecké hvězdy (a do jisté míry i tříletý Tarantino, který je objevil trochu později a nechal se jimi zásadně ovlivnit).
„Vůbec jsem netušil, že z toho vznikne něco tak výjimečného. Nebyl to jen úspěch, byl to přímo fenomén,“ vyprávěl Nero, který rázem dostával další americké nabídky – a to i navzdory krkolomné angličtině. „Když jsem byl v Americe kvůli natáčení Krále Artuše a jeho družiny pro studio Warner Bros., měl jsem s sebou kopii Djanga. Jednoho dne jsem se rozhodl uspořádat projekci pro štáb a několik dalších lidí. Všichni říkali, že jde o nesmírně originální film, který se vůbec nepodobá americkým westernům. Tak moc se jim líbil, že jsem musel uspořádat ještě tři další projekce. Pamatuji si, že dorazili i herci jako Paul Newman a Steve McQueen, kteří v té době natáčeli vlastní filmy v okolí. Režisér Terence Young (první bondovka Dr. No) film viděl dokonce třikrát. Tehdy mi začalo docházet, že na něm skutečně něco je.“
Django v Post Coitum
Taky že jo. Nerovi Django především zajistil lukrativní mezinárodní kariéru – kromě toho, že při natáčení Artuše se herec seznámil se svou životní a dosavadní partnerkou Vanessou Redgrave. „Pracoval jsem se všemi významnými evropskými režiséry – Buñuelem, Fassbinderem nebo Bondarčukem. Hrál jsem také v hollywoodských filmech jako Smrtonosná past 2. Natáčel jsem komedie, dramata, thrillery, zkrátka všechno možné. Zvlášť hrdý jsem na film Tiché místo na venkově, který natočil Elio Petri. Pro mě byl italským Kubrickem. Natočil sice jen asi deset filmů, ale každý z nich byl úplně jiný a všechny předběhly svou dobu.“ S Redgrave po boku hrál nejen u Petriho, ale též u raného Tinta Brassa, pozdějšího tvůrce Caliguly a bizarně sexualizovaných kultovních dramat – možná i pod vlivem těchto zkušeností tedy roku 2004 přijal nabídku Juraje Jakubiska a stal se hlavní hvězdou (ne)zapomenutelného Post Coitum.
Slovenský autor Tisícročné včely si tehdy vytyčil za cíl „city-komedii“, tedy městskou postmoderní a humornou studii lidských pocitů, konkrétně těch, jichž člověk dosáhne leda po pohlavním styku. Sex byl ovšem v příběhu devíti různorodých jedinců, jež scenárista Marcel Bystroň považoval za epizodické životní odlesky jediného člověka, trochu vesmírným tokem energie. „Je to hodně inteligentní film, hodně cynický,“ pochvaloval si projekt Nero v zákulisním filmu o filmu. Svou promiskuitní a v principu nešťastnou postavu s motorkářským účesem shledal velmi moderní a obdivoval herecké kolegyně včetně Lucie Vondráčkové či Mahuleny Bočanové. Publikum ale Jakubiskův digitální experiment s jednou mezinárodní hvězdou a poprcáváním Jiřího Langmajera přijalo nevzrušivě – prostě bizár, říká se dnes. Nero si spolupráci nicméně užil a zahrál si ještě v Jakubiskově Bathory – opět menší roli uherského a později českého krále Matyáše II. Habsburského, tedy panovníka, jehož autorita stojí v pozadí politických událostí kolem Alžběty Báthoryové.
Takových perliček Nero natočil víc, v průběhu 70. let byl koneckonců spojovaný s několika žánrovými trendy Itálie a často točil se zmíněným Enzem G. Castellarim, z něhož se vyklubal jeden z nejslavnějších italských brakařů své doby. Jejich Vůně cibule je nicméně dalším v Evropě oblíbeným kultem. Nero se podílel na filmech všeho druhu, od hollywoodské ansámblové velkoprodukce Oddíl 10 z Navarone až po béčko Ninja přichází či řadu biblických televizních projektů. Měl přitom štěstí v neštěstí, že přesto přese všechno zůstal ve světě Djangem. „Kamkoli přijdu, lidé na mě pokřikují Django. Dokonce i dnes, když pracuji v Brazílii, na mě děti volají Django. V Japonsku na filmové plakáty ani nedávají mé jméno, ale název Django. V Německu zase všechny moje filmy přejmenovávají na Django. Natočil jsem skvělý snímek o sicilské mafii a oni ho uvedli pod názvem Django v mafii. Lovce žraloků zase přejmenovali na Django Django. A když se proti tomu ohradím, řeknou mi: ‚No, to je váš problém.‘“
Tarantinův hrdina
Původní Django dal podnět ke vzniku nejméně třicetidílné filmové franšízy, která dávno pronikla také do komiksů. Sám Nero si ale svou stěžejní roli zopakoval pouze jednou – roku 1987 v sequelu Django se vrací, uváděném s rambovským plakátem. Když ale Quentin Tarantino na sklonku tisíciletí od Penélope Cruz slyšel, že zrovna pracuje s Francem Nerem (v Krvi andělů hrála jeho dceru), šíleně zatoužil po sjednání schůzky. Autor Pulp Fiction byl Djangem evidentně posedlý. Klaplo to až o dekádu později při římském uvedení Hanebných panchartů, kdy Nero pochopil, že Tarantino zná nazpaměť celou jeho hereckou tvorbu. O dva roky později konečně přišel mail a Nero si s Quentinem vyměnili nápady pro nového Nespoutaného Djanga s Jamiem Foxxem.
„Moje představa byla taková, že Jamieho Foxxe bude během celého filmu pronásledovat vidina jezdce v černém, který se blíží ke kameře. Nemohl by na něj zapomenout. Až na samém konci by se ukázalo, že tím jezdcem jsem já. Kamera by odjela dozadu a odhalila malého černošského chlapce a jeho matku, která by vzhlédla a řekla: ‚To je tvůj otec.‘ A já bych mu předal nějakou radu, třeba: ‚Bojuj za svobodu,‘ nebo něco v tom smyslu. Quentin slíbil, že o tom popřemýšlí, ale nakonec ten nápad nepřijal. Řekl, že bych měl hrát italskou postavu v malé cameo roli. Zpočátku jsem váhal, ale on na to: ‚Věř mi!‘ Tak jsem do toho šel, podali jsme si ruce a spolupráci s ním jsem si opravdu užil.“ Hercovo cameo po drsné zápasnické scéně, kdy se svým nástupcem na baru prohodí pár slov, patří k těm vůbec nejslavnějším.
Nero si ostatně na takové hostovačky zvykl. Amandu Seyfried, respektive svou partnerku Vanessu Redgrave krátce podpořil v Dopisech pro Julii, Keanu Reevese pro změnu ve druhém Johnu Wickovi (jako italský protějšek Iana McShanea) a Russella Crowea zase jako hlava církve v Papežově vymítači. Navzdory pokročilému věku je Nero stále velmi aktivní a ještě letos jste ho mohli zastihnout na Netflixu – koprodukční drama Dantův rukopis s Oscarem Isaacem, Gal Gadot či Martinem Scorsesem po italské hvězdě volalo. Franco Nero na takové volání slyší, i když mu přitom v uších dodnes šustí to osudové jméno na D.
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Zdroje: The Guardian, The Hollywood Reporter, Kinobox