Na ukazateli běžela pátá minuta středočeského derby a Kladno vedlo 1:0. Boleslavský obránce Pavol Skalický přejel modrou čáru a bez rozmyslu plácl do puku, podle mediálních popisů bekhendem. Kotouč klouzal po ledě pomalu a bez odrazu, nic, co by mělo brankáře reprezentační úrovně vyděsit. Pavlát ho chtěl zpracovat a rozehrát. Puk mu ale podjel pod patkou hole a skončil v brance. V čase 4:32 bylo 1:1 a v hale se zvedl smích i potlesk. Zápas 22. kola Tipsport extraligy se hrál 24. listopadu 2026 a do silvestrovských sestřihů by se ten moment vešel bez problémů. Na výsledku ale nic nezměnil.
Plácnutí, které nemělo skončit v síti
Klubová reportáž BK Mladá Boleslav popisuje gól suše: Skalický do kotouče „ledabyle plácl“, puk se dokutálel k Pavlátovi a podjel mu pod patkou hole. Víc k tomu říct nejde a ani to není potřeba. Nebyla to tečovaná rána, žádná clona ani nečekaný odraz od mantinelu. Jen pomalý puk a brankář, který s ním chtěl udělat víc, než bylo nutné.
Tohle si Dominik Pavlát za rámeček nedá. 😬 Pavol Skalický zapsal jednu ze nejsnadnějších tref ve své kariéře. 🚨 #TELH | #momentytelh | #MBLKLA | @bkboleslav https://t.co/QDqrvQGK5D— Tipsport extraliga (@telhcz) November 24, 2026
Právě v tom spočívá kuriozita. Kdyby Pavlát puk jednoduše zalehl nebo ho jen zastavil betonem, nikdo by si nahození nepamatoval. On ale udělal to, co moderní gólmani dělají stokrát za sezonu: zkusil puk rovnou zpracovat holí a pustit hru dál. Tentokrát to nevyšlo.
Klip se rychle rozšířil po sociálních sítích. Celý moment je k vidění i v sestřihu utkání, který boleslavský klub zveřejnil u reportáže. Sám Pavlát se k chybě podle zdrojů, které jsme dohledali, bezprostředně nevyjádřil.
Proč se to stává i nejlepším
Brankářská rozehrávka působí jednoduše, ve skutečnosti ale patří k nejrizikovějším činnostem v hokeji. Gólman během zlomku vteřiny přepíná z obrany do útoku. Mění úchop hole, upravuje úhel čepele, přenáší váhu a k tomu sleduje, kdo se na něj řítí ve forčekingu. Server NHL.com v rozboru brankářské práce s pukem připomíná, že bez rychlého čtení hry a komunikace s obránci se z rozehrávky snadno stává past.
Instruktážní materiály IIHF pro brankáře opakují základní pravidlo: čepel položená naplocho na ledě a puk kontrolovaný holí i tělem. Stačí, aby se patka hole nepatrně zvedla, a pomalý kotouč proklouzne mezerou, o které brankář ani neví.
Podle nás šlo o typickou kombinaci podcenění a spěchu. Únava to v páté minutě být nemohla, stav 1:0 pro hosty taky nevytvářel tlak. Pavlát chtěl ze slabého nahození rychle udělat protiútok a jeho hůl tentokrát nebyla tam, kde měla být. Taková chyba vypadá absurdně právě proto, že se stala v naprosto neškodné situaci.
Body zůstaly v Kladně
Rytíři se z vyrovnání nesložili. Přidali další dvě branky a nejdůležitější přišla v oslabení. Ve 38. minutě Nicolas Hlava potrestal zkaženou rozehrávku Boleslavi a zvýšil na 3:1. Průběh zápasu se tak trochu zrcadlil: chyba v rozehrávce nejdřív stála gól hosty, pak domácí. Jen ta druhá rozhodla.
Domácí ve třetí třetině snížili na 2:3, víc už ale nestihli. Mladá Boleslav vyslala na Pavláta 21 střel, dvakrát skórovala. Kladenský asistent trenéra Tomáš Plekanec ocenil, že tým dobře bruslil, a i když si zápas zkomplikoval oslabeními, dotáhl ho do vítězného konce. Na druhé straně mluvil boleslavský asistent Jakub Klepiš tvrdě: domácí si podle něj „nezasloužili ani čtvrt bodu“.
Dopad na tabulku je jednoduchý. Kladno šlo do utkání jako třetí tým soutěže s 36 body po 21 zápasech a skóre 63:60. Výhra v základní hrací době znamená posun na 39 bodů a udržení bronzové příčky za Třincem a Pardubicemi. Průběžné pořadí ukazuje tabulka Tipsport extraligy na Hokej.cz. Pavlátova minela tedy Kladno nestála ani bod.
Čísla stojí na Pavlátově straně
Jeden kuriózní gól snadno zastíní celou sezonu, Pavlátova statistika je ale silná. Před derby měl po devíti odchytaných zápasech úspěšnost zásahů 93,07 %, což mu podle předzápasové upoutávky boleslavského klubu stačilo na třetí místo mezi brankáři ligy. Kladno navíc od poloviny října bodovalo v devíti z deseti zápasů.
Pokud by všechny střely v Boleslavi šly na něj, vychází po zápase orientačně 274 zásahů z 295 střel a úspěšnost kolem 92,88 %. Pokles je zanedbatelný, minela ho stála setiny procenta.
Do Kladna se Pavlát vrátil z Finska a na kontě má reprezentační starty i nominaci na své první seniorské mistrovství světa. Na listopadových NOCCO Hockey Games 2026 se ale do národního týmu nevešel, trenéři vsadili na trojici Jan Bednář, Pavel Čajan a Dominik Frodl. Cesta zpátky na mistrovství světa 2027 vede přes dlouhodobou formu, ne přes jeden nepovedený moment v listopadovém derby. Dá se čekat, že realizační tým národního mužstva bude sledovat spíš procenta než virální klipy.
Další příležitost mají Rytíři v pátek 27. listopadu od 18:00 doma proti Karlovým Varům. Kdo se postaví do branky, zatím není potvrzeno.
Na sestřih pomalého puku, který podjede pod holí reprezentačního gólmana, se bude koukat ještě dlouho. Kladenská kabina si ale z úterý pamatuje hlavně tři body z derby a Pavlát přes devadesát procent chycených střel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek