V novojičínské nemocnici se ve vodě objevilo olovo. Vedení jedná o situaci s krajem

Nadměrné množství olova odhalila nemocnice při pravidelné kontrole kvality vody. Pavilon 1, kde se závadná voda objevila, je podle mluvčí více než 100 let starý. Jak se olovo do vody přesně dostalo, se zatím nepodařilo odhalit, ale objekt má zastaralé rozvody vody. Nadměrné množství olova v pitné vodě je nebezpečné, protože jde o silný neurotoxin. Negativně tak ovlivňuje nervovou soustavu, mozek, ledviny, krvetvorbu a imunitní systém.
„Vedení Nemocnice AGEL Nový Jičín dnes informovalo Moravskoslezský kraj jako vlastníka budovy, ve které byly zjištěny nevyhovující hodnoty obsahu olova v pitné vodě, o aktuální situaci související s technickým stavem objektu. Jednání se zaměřilo na možnosti odborného posouzení budovy, včetně případného statického šetření, a na další postup při rozhodování o jejím budoucím využití,“ řekla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
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Jednání jsou ale na počátku, nemocnice by podle kraje nyní měla navrhnout technické řešení. „Kraj byl ujištěn, že provozovatel přijal opatření, aby zajistil bezpečnost pacientů i zaměstnanců nemocnice. Během jednání byl potvrzen standardní postup řešení situace. Nemocnice, která na základě nájemní smlouvy odpovídá za technický stav provozu a údržbu objektů včetně vodovodních rozvodů, zajistí zpracování projektové dokumentace a návrh technického řešení. Moravskoslezský kraj jako vlastník budov je připraven investici financovat,“ řekl náměstek hejtmana pro investice a majetek Michal Kokošek (ANO). Dodal, že společnou snahou je co nejrychlejší zajištění potřebných oprav.
Nemocnice v problematické budově dala instalovat certifikované filtry a dodává tam balenou pitnou vodu. „Nemocnice již převážnou část objektu opustila, v provozu zde zůstává pouze část ambulantních služeb a také lůžkové oddělení gynekologie, kde je hospitalizovaným pacientkám rovněž dodávána balená pitná voda a na kohoutcích jsou umístěny speciální filtry. Rodičkám je v současné době zajištěná veškerá péče v nedaleké Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí,“ dodala Miloševská.
Toto řešení je podle nemocnice dočasné a rodičky by se už na přelomu října a listopadu mohly vrátit do Nového Jičína. Nemocnice pro ně připravuje nové prostory v pavilonu 5, kde porodnice obsadí jedno z pater.
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„Aktuálně zde probíhají stavební a technické úpravy a příprava zázemí tak, aby nová porodnice nabídla maminkám a jejich dětem moderní, komfortní a příjemné prostředí odpovídající současným standardům a zároveň zajistila kvalitní pracovní zázemí personálu. Přesun porodnice do modernějších prostor byl součástí dlouhodobých plánů nemocnice. Situace související se zjištěnou zhoršenou kvalitou pitné vody však celý projekt urychlila,“ doplnila mluvčí. Loni se v novojičínské nemocnici narodilo zhruba 400 dětí.
Situací se zabývají i krajští hygienici, kteří zahájili státní zdravotní dozor. Nemocnice podle mluvčího hygieniků Aleše Kotrly přijala dostačující opatření. „Nemocnice přijala opatření k zamezení konzumace vody z dotčených rozvodů a k zajištění náhradního pitného režimu pro pacienty i zaměstnance dotčených oddělení. Vodovodní kohoutky byly viditelně označeny upozorněním, že voda není vhodná k pití,“ uvedl Kotrla.