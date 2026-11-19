Auto se u Velkých Albrechtic převrátilo přes střechu. Řidička se vážně zranila
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Auto se u Velkých Albrechtic převrátilo přes střechu. Řidička se vážně zranilaZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 19.11.2026 10:01
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