Brankář vyběhl z brány a trefil útočníka kolenem do hrudníku. Fotbalista Tenerife de Miguel (†30) srážku nepřežil

Na stadionu Heliodoro Rodríguez López běželo v pondělí 2. listopadu nastavení a domácí Tenerife, které ještě sedm minut před koncem vedlo 2:0, mělo na kontě jen bod za remízu 2:2. Pak přišel dlouhý míč do volného prostoru. Jesús de Miguel se za ním rozběhl, brankář Andorry Jesús Owono vyběhl mnoho metrů před vlastní pokutové území, aby akci uťal. Do souboje šel s vysoko zvednutou nohou. Rozhodčí v zápisu o utkání později popsal „prudký zásah vysoko zvednutou nohou do soupeře s použitím nadměrné síly, když byl míč ve hře“. Owono dostal červenou kartu. De Miguel zůstal ležet. Druhý den v osm ráno oznámilo Tenerife jeho smrt.
Od nosítek k úterní zprávě
Lékaři zasahovali přímo na trávníku několik minut, popisují španělská televize RTVE i Euronews. Pak útočníka odnesli na nosítkách a sanitka ho odvezla do nemocnice. Hráči už se ke hře nevrátili. Podle zápisu rozhodčího, jak ho cituje deník 20minutos, se týmy shodly, že nejsou psychicky schopné pokračovat. Zbývaly zhruba dvě minuty a hra by navázala přímým volným kopem Tenerife ve středu hřiště.
Klub nejprve vydal zdravotní komuniké: hráč leží na jednotce intenzivní péče a jeho stav je „vážný, ale stabilizovaný“. Španělská média mezitím informovala o srdeční zástavě po střetu a o následném zhoršení neurologického stavu. V úterý 3. listopadu přišlo druhé, poslední prohlášení. Oficiální oznámení CD Tenerife uvádí úmrtí Jesúse de Miguela Alamedy v 8:00, mluví o klubu zlomeném bolestí a žádá o respekt k soukromí rodiny.
Samotné úmrtí tedy nestojí na mediálních zprávách. Potvrdil ho přímo zaměstnavatel.
Co je jisté a co zůstává otevřené
Zatím nebyly zveřejněny výsledky pitvy ani podrobná lékařská zpráva. Oficiálně známe tři věci: prudký střet, hospitalizaci na jednotce intenzivní péče a čas úmrtí. Souvislost se srdeční zástavou a neurologickým zhoršením uvádějí média, ne klub.
V debatě se proto objevuje pojem commotio cordis. Americká kardiologická asociace AHA tak označuje vzácný mechanismus, kdy tupý úder do hrudníku zasáhne srdce v extrémně úzkém okamžiku jeho cyklu a vyvolá zástavu, a to i u člověka bez jakékoli srdeční vady. Pro představu, co se v takových situacích může dít, je to relevantní kontext. Diagnózou de Miguela ale není. AHA zároveň zdůrazňuje, že je třeba vyloučit skryté onemocnění srdce, a bez pitvy nelze tvrdit ani jedno, ani druhé.
Otevřená zůstává i otázka viny. Zápis rozhodčího hovoří o souboji o míč a o nadměrné síle, nikoli o úmyslném útoku na soupeře. Na základě dostupných informací lze psát o mimořádně nebezpečném a špatně načasovaném vyběhnutí. O prokázaném úmyslu zranit zatím ne. O případném policejním či soudním vyšetřování španělské úřady ani klub veřejně neinformovaly.
Červená karta a co může následovat
Jisté je vyloučení. Další trest musí stanovit disciplinární orgán španělské federace a rozhodující bude, jak skutek právně posoudí. Disciplinární kodex RFEF nabízí dvě zásadně odlišné cesty:
|Kvalifikace
|Článek kodexu
|Možný trest
|Nebezpečná hra
|čl. 122
|1 až 3 zápasy, případně až měsíc
|Násilné jednání vůči soupeři s vážnými následky
|čl. 102
|4 až 12 zápasů
Rozdíl mezi oběma variantami nespočívá jen v počtu utkání. První říká, že šlo o tvrdý, ale fotbalový zákrok. Druhá by z něj dělala delikt. V době uzávěrky rozhodnutí zveřejněno nebylo.
Jesús Lázaro Owono je dvaadvacetiletý brankář z Baty, reprezentant Rovníkové Guineje. Andorra ho letos získala natrvalo z Deportiva Alavés, v jejím dresu ale chytal už v předchozí sezoně. Sám se k tragédii zatím veřejně nevyjádřil. Některá španělská média píšou, že je velmi otřesený, přímé potvrzení od něj nebo od klubu ale chybí.
Nevyjasněný je i osud samotného utkání 12. kola. LaLiga ho ve svém zápasovém přehledu vede jako přerušené za stavu 2:2. Zda se zbývající dvě minuty dohrají, nebo zda bude výsledek potvrzen administrativně, zatím nikdo neoznámil. Totéž platí pro případná nová bezpečnostní či lékařská pravidla: LaLiga, federace ani kluby žádná zatím nevyhlásily.
Shodou okolností se zápas vůbec neměl hrát v pondělí. Původně byl na programu o den dřív, federace ho ale přesunula, protože město kvůli počasí pozastavilo sportovní činnost ve svých zařízeních.
Útočník, který si šel nahoru oklikou
Jesús de Miguel se narodil 21. září 1996 a v Tenerife nastupoval s devítkou na zádech. Levák, 190 centimetrů, 90 kilogramů, typ hrotového útočníka, o kterého se obránci opírají celý zápas. Jeho kariéra nevedla přes slavné akademie. Začínal v rezervě Leganés, pak prošel madridskými a regionálními týmy Inter Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve a Navalcarnero, následovaly Unionistas ze Salamanky.
Zlom přišel v Castellónu. Mezi lety 2023 a 2025 za něj odehrál 88 zápasů a podílel se na postupu do LaLiga Hypermotion v sezoně 2023/24. V červenci 2025 přestoupil do Tenerife. Castellón se s ním teď rozloučil krátkou zprávou s titulkem „Odpočívej v pokoji“.
Kondolenci rodině, spoluhráčům i Tenerife poslala také Andorra, uvádí The Independent. Hluboký zármutek vyjádřila španělská hráčská asociace AFE. Veřejnou reakci Fotbalové asociace ČR nebo českých ligových hráčů jsme do uzávěrky nedohledali.
Rozhodují minuty, ne pravidla hry
Srovnání s Christianem Eriksenem se nabízí, oba případy se ale liší. Dánský záložník zkolaboval na Euru 2021 v zápase s Finskem bez jakéhokoli střetu. Podle UEFA následovala okamžitá resuscitace, defibrilátor a převoz do nemocnice, kapitán Simon Kjær mezitím organizoval spoluhráče kolem ležícího Eriksena. Přežil. U de Miguela předcházel kolapsu prudký náraz a hráč zemřel následující ráno.
Smrt po střetu s brankářem není ve fotbale bez precedentu. Často se připomíná Brazilec Cristiano Júnior, který zemřel v roce 2004 po srážce s brankářem Subratou Palem ve finále indického Federation Cupu. Přehledy úmrtí na hřišti uvádějí také Indonésana Akliho Fairuze, který v roce 2014 podlehl zraněním po střetu s brankářem v tamní nejvyšší soutěži.
Na rychlosti reakce záleží i v české lize. Profesionální soutěže mají v rozpisu LFA konkrétní povinnosti:
- defibrilátor (AED) ve zdravotní místnosti a další přímo u hrací plochy, případně v záchranářském batohu,
- na utkání nejméně dva lékaři se školením v rozšířené neodkladné resuscitaci,
- sanitka vybavená pro rozšířenou resuscitaci,
- zdravotní porada 60 až 50 minut před výkopem,
- každoroční školení v základní i rozšířené resuscitaci.
V říjnu 2026 navíc FAČR s UEFA uspořádaly workshop, na kterém téměř šedesát zdravotníků profesionálního fotbalu nacvičovalo resuscitaci včetně použití defibrilátoru.
Na amatérském hřišti, na školním turnaji nebo při nedělním kopání ale lékařský tým nečeká. Podle Národního zdravotnického informačního portálu platí, že pokud člověk po úderu zkolabuje, nereaguje a nedýchá normálně, je třeba volat 155 nebo 112, poslat někoho pro nejbližší AED a okamžitě začít stlačovat střed hrudníku frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu do hloubky 5 až 6 centimetrů. Vyškolený zachránce může střídat 30 stlačení a 2 vdechy, nevyškolený má stlačovat hrudník bez přerušení a řídit se pokyny operátora nebo hlasem defibrilátoru.
Souboj o dlouhý míč, jakých se v každém kole odehrají stovky, se na Tenerife během několika sekund změnil v boj o život. Na Heliodoru přitom zůstaly necelé dvě nedohrané minuty a přímý kop ve středu hřiště, který už nikdo nezahrál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner