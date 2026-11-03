Svíčky na pietním místě za tragicky zesnulého mladíka způsobily požár. Zasahovali hasiči

Svíčky na pietním místě za tragicky zesnulého mladíka způsobily požár. Zasahovali hasičiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Svíčky na pietním místě za tragicky zesnulého mladíka způsobily požár. Zasahovali hasičiZdroj: Hasiči Janovice nad Úhlavou
Článek byl publikován 03.11.2026 14:30
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