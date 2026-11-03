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Stovky pracovních míst. Accolade plánuje v Přerově průmyslový park za miliardu

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Skupina Accolade získala povolení pro průmyslový park v lokalitě Staré Rybníky v Přerově. Dvě haly určené pro lehkou výrobu například v automobilovém nebo elektrotechnickém průmyslu nebo pro skladování a distribuci zboží přinesou přes šest stovek pracovních míst. Investice je kolem miliardy korun.
Stovky pracovních míst. Accolade plánuje v Přerově průmyslový park za miliardu

Stovky pracovních míst. Accolade plánuje v Přerově průmyslový park za miliardu

Zdroj: Accolade
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 14:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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