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Jihomoravský kraj zachraňuje dvě nemocnice, pošle jim dohromady 58 milionů korun

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Jihomoravský kraj přichází na pomoc dvěma svým nemocnicím, které se letos ocitly v nepříznivé finanční situaci. Krajští zastupitelé dnes schválili mimořádné příspěvky, břeclavská nemocnice…
chodba-nemocnice

chodba-nemocnice

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 14:00

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