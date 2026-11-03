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Váš pes žere výkaly a nejde ho odnaučit? Koprofágie je evoluční reflex, u fen je převýchova horší

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Zhruba každý šestý pes pojídá výkaly opakovaně. Tablety ani pepř na trusu podle rozsáhlé studie skoro nepomáhají. Výrazně lépe funguje obyčejná rutina při venčení.
Váš pes žere výkaly a nejde ho odnaučit? Koprofágie je evoluční reflex, u fen je převýchova horší

Váš pes žere výkaly a nejde ho odnaučit? Koprofágie je evoluční reflex, u fen je převýchova horší

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:00

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